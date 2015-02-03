Расширить связи с Лихтенштейном Свежий выпуск 545

В рамках визита состоялись встречи с председателем Ландтага (Парламента) Лихтенштейна Альбертом Фриком и с Е. С. Князем Лихтенштейнским Хансом – Адамом II.

В ходе беседы стороны рассмотрели ключевые вопросы международной политики, уделив особое внимание возможностям расширения взаимодействия между Казахстаном и Княжеством Лихтенштейн, в том числе на уровне межпарламентского сотрудничества.

Особый интерес казахстанской делегации привлекла лихтенштейнская модель социального обеспечения, в частности, медицинское страхование, а также система здравоохранения и образования.

В ходе встречи с Е. С. Князем Лихтенштейнским Хансом – Адамом II глава делегации вручила послание Президента Республики Казахстан с просьбой о поддержке кандидатуры Казахстана в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 гг. Дарига Назарбаева рассказала об активной роли Казахстана в процессе укрепления мира и стабильности в Центрально-Азиатском регионе, обратив особое внимание на оказание гуманитарной и технической помощи Афганистану, деятельность в движении по ядерному разоружению и нераспространению. Глава делегации также отметила вклад Казахстана в международную миротворческую миссию ООН по поддержанию мира и приверженность идее развития межрелигиозного и межкультурного диалога между Востоком и Западом, которая успешно реализуется в рамках проводимого в Астане Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Стороны также обсудили возможности расширения торгово-экономического сотрудничества между странами в рамках Стратегии «Казахстан-2050» и новой экономической политики «Нұрлы жол».

В состав делегации вошли депутаты Мажилиса Гульнар Иксанова и Виктор Рогалев, сообщила пресс-служба Мажилиса.



