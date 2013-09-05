Расширится ли «двадцатка»?

– Констатируя тенденцию расширения «двадцатки», многие аналитики уже поговаривают о том, что в клуб пора включить ряд развивающихся стран, что организация должна трансформироваться в «большую тридцатку». В этом смысле Казахстан, который стремится через несколько лет стать тридцатой экономикой в мире, кандидат номер один на включение в расширенный состав «большой двадцатки».

Кроме того, существует практика приглашения на саммит государств, развитие которых является актуальным в повестке дня, обсуждаемой «большой двадцаткой». Например, в нынешнем году помимо Казахстана на саммит приглашены Испания и Сингапур: Испания, я думаю, потому, что это одна из ключевых стран Европы, которая находится в кризисе. Сингапур – как пример успешной модернизации. Аналогично и Казахстан – пример успешного экономического развития. И тут дело не только в доброй воле или желании России, которая на правах хозяйки саммита приглашает для участия в нем главного экономического партнера. Это абсолютно объективное решение, если принимать во внимание темпы экономического роста республики.

Нельзя также не учитывать того, что Казахстан – «драйвер» процессов интеграции на постсоветском пространстве, инициатор создания Евразийского союза. Как известно одним из членов «большой двадцатки» является Европейский союз. Почему бы в будущем членом клуба не стать Евразийскому или Таможенному союзу?

Еще один важный фактор – личность Нурсултана Назарбаева, который, безусловно, является политиком мирового масштаба. Он известен в мире, иниции­ровал и проводил различные мероприятия глобального значения, такие, например, как экономический форум в Астане, в котором участвуют нобелевские лауреаты и главы государств.

Есть и иные политические соображения. Но они, скорее, простираются в сфере интересов России в силу того, что в настоящее время возникла реальная конкуренция на уровне зон свободной торговли и экономической интеграции между Евросоюзом и соз­дающимся Евразийским союзом. А значит, есть смысл озвучить некоторые идеи не только от собственного лица, но и заручиться поддержкой партнеров. Это тоже важно.

То есть во всех аспектах участие Казахстана в саммите «большой двадцатки» – очень хороший знак.

В целом, полагаю, нужно сохранить тенденцию расширения клуба. Ситуа­ция в мире меняется стремительно: «подрастают» новые азиатские государства, они претендуют на то, чтобы участвовать в принятии важнейших решений. И в этом плане, повторюсь, Казахстан – кандидат номер один.

Владимир ЛЕПЕХИН, генеральный директор Института ЕврАзЭС