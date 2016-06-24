​Расширяется бизнес на селе

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Асет КАЛЫМОВ

Первым делом А. Мырзах­метов посетил Коксуский сахарный завод, запущенный в поселке Балпык-би. Предприятие долгое время «дышало на ладан», но благодаря проведенной в прошлом году реконструкции здесь удалось принять на переработку свыше 120 тыс. тонн сладкого корнеплода и выдать около 12 тыс. тонн сахара. Как сообщил директор завода Алтынбек Абатов, сумма инвес­тиций, вложенных в ремонт производственных помещений, составила 500 млн тенге. Произведен полный расчет за доставленный урожай со свек­лосеющими хозяйствами, запланировано дальнейшее расширение мощнос­тей. Это позволит переработать 220 тыс. тонн сахарной свеклы и выпустить 25 тыс. тонн готовой продукции. Запуск производства ознаменовал собой начало возрождения свекловодства – одной из традиционных отраслей аграрного сектора Жетысу.

Затем представители Минсельхоза побывали на строительной площадке будущей молочно-товарной фермы, рассчитанной на 400 голов КРС. Инвес­тиционный проект реализуется в рамках государственно-частного парт­нерства, предусмотрено внед­рение инновационных технологий. В частности, будет применяться роботизированная система доения коров. По информации руководителя ПК «Тауелсиздик Агро» Рахима Каримова, в числе основных задач – повышение удоя молока, увеличение поголовья племенных животных.

На заводе ТОО «Уыз Май Industry» гости ознакомились с технологией переработки сои. Здесь установлено современное оборудование, имеются два крупных зернохранилища, холодный ангар и специальная лаборатория, где проверяется качество сырья. По словам директора ТОО Ербола Токтагулова, налажен выпуск соевого масла и шрота, кормов для птиц и животных. В планах – запуск линий по рафинации растительного масла, производству томатной пасты. На ближайшие годы намечены сразу 3 инвестиционных проекта общей стоимостью свыше 1 млрд тенге.

Рабочая поездка А. Мырзах­метова завершилась ознакомлением с деятельностью крестьянского хозяйства «Кайрат» в Коксуском районе. Гости осмотрели свекловичное поле, глава КХ Кайрат Кайыспаев рассказал о современных технологиях возделывания сахарной свек­лы. Хозяйство является образцовым предприятием: в его активе – откормочная площадка, молочная ферма.

Министр остался доволен увиденным и дал положительную оценку преобразованиям, происходящим в сфере АПК Алматинской области. На встрече с сельскими тружениками он подчеркнул, что государство идет навстречу аграриям, оказывая существенную поддержку по всем направлениям. Теперь важно развивать сельхозкооперацию, что позволит увеличить производительность труда, решить вопросы хранения и сбыта продукции.

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