Расширяется география экспорта

На площадке СЦК
Насихат Оркушпаева
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Казахстан последовательно наращивает экспорт продукции высокого передела, одновременно диверсифицируя рынки сбыта. Об этом вчера в Астане в ходе брифинга на площадке СЦК сообщил вице-министр торговли и интеграции Айдар Абилдабеков.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам спикера, товарооборот Казах­стана в 2025 году составил 144,7 млрд долларов, несырьевой экспорт – 28,82 млрд долларов. За семь месяцев 2026-го торговый оборот обработанной продукции вырос на 7,4% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом несырьевой экспорт увеличился на 19,5% и достиг в денежном выражении 18,6 млрд долларов, его доля в общем экспорте превысила 36,5%.

Как подчеркнул вице-министр, основной рост обеспечивает продукция металлургии, химической промышленности, машиностроения и АПК. Крупнейшим направлением несырьевого экспорта остается Китай, за ним располагаются Россия­, Турция, Узбекистан и Кыргызстан. При этом экспорт в Турцию по отдельным позициям вырос в разы. К примеру, поставки меди увеличились в 2,1 раза, алюминия – в 3,9 раза.

Для того чтобы помочь отечественным производителям освоить новые рынки, Министерство торговли и интеграции усиливает комплекс мер поддержки экс­портеров. С начала года организована серия торгово-экономических миссий в Китай, Россию, Афганистан, Таиланд, Нидерланды, Монголию и Северную Македонию.

– Для выхода отечественных товаропроизводителей на внешние рынки предусмотрены финансовые и нефинансовые меры господдержки. В частности, осуществляется возмещение транспорт­ных и маркетинговых расходов. Для новых участников действует программа экспортной акселерации: в этом году отобрано 125 компаний, готовых к выходу за рубеж. Для каждой из них разрабатывается индивидуальная стратегия с указанием наиболее перспективных и выгодных рынков сбыта. В числе других ключевых инструментов – страхование экспортных рисков и торговое финансирование, – добавил Айдар Абилдабеков.

Отвечая на вопросы журналистов, вице-­министр сообщил о том, какая работа проводится по обеспечению продовольственной безопасности нашей республики, отметив, что на внешние рынки поставляются излишки продукции.

#экспорт #брифинг #Айдар Абилдабеков #СЦК

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