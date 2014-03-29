Экономика

Расширяется рынок сбыта

Благодаря созданию Таможенного союза ряд промышленных и аграрных предприятий Алматинской области нарастил экспортный потенциал, наряду с тради­ционными отраслями в регионе появились совершенно новые производства. 

К примеру, старейший в республике талдыкорганский аккумуляторный завод «Кайнар-АКБ» с отменой таможенных пошлин еще больше укрепил свои позиции за рубежом. На экспорт отправляется 70% продукции, которая под торговой маркой Bars широко представлена в России, Беларуси, Польше, странах Прибалтики. Ее качество уже оценили такие крупные предприятия, как КамАЗ, МАЗ, БелАЗ.

Позитивную оценку интеграционным процессам, благодаря которым улучшилось сотрудничество с российскими партнерами, дал председатель наблюдательного совета ТОО «Кайнар-АКБ» Куаныш Ажмаганбетов. По его словам, в последние годы значительно упростились бюрократические процедуры, сократились сроки прохождения грузов через границу, издержки на оплату НДС по месту получения товара. 

А созданный всего три года назад автосборочный завод Hyundai Auto Truck and Bus из Талгарского района уже начинает завоевывать ниши на рынках стран – членов ТС. Как сообщил директор ТОО Шалкар Нуртлеуов, производительность компании в текущем году превысит 2 600 единиц техники. Расширен ассортимент продукции – от малотоннажных грузовиков и автобусов до реанимобилей и пожарных машин, часть которых поставляется в Беларусь, Россию, Азербайджан и Кыргызстан. 

Не отстают от промышленников и аграрии. К примеру, тепличный комплекс ТОО «Green Land Alatau», построенный чуть больше года назад близ Капшагая, планирует в ближайшее время осуществлять экспортные поставки. Недавно аграрии приняли участие в бизнес-миссии казахстанских предприятий в Москве и теперь намерены увеличить территорию объекта до 10 га, чтобы обеспечить россиян свежими и экологически чистыми овощами. Годовая мощность теплицы – 4 тыс. тонн, здесь выращивают огурцы, помидоры и несколько видов салатов. По словам директора ТОО Алмаса Даутова, применяются передовые голландские технологии, которые позволяют собирать урожай дважды в год. 

В числе других экспортеров, расширивших рынки сбыта в рамках ТС, – плодоконсервный завод компании «СДиКо» из поселка Заречный, мельничный комбинат «АзияАгроФуд» из Карасайского района, талдыкорганский лакокрасочный завод, ряд компаний, выпускающих строительные материалы. По данным областного управления предпринимательства, объем внешнеторгового оборота региона с Россией и Беларусью за последние 10 лет вырос почти в 4 раза, превысив в прошлом году 554 млн. долларов. 

Вместе с тем есть еще большой потенциал для сбыта животноводческой продукции. К примеру, только россияне ежегодно закупают извне 1,5 млн. тонн мяса КРС. А по госпрограмме «Сыбаға» в Жетысу создаются 270 фермерских хозяйств, 6 откормочных площадок и столько же хозяйств-репродукторов. В эту производственную цепочку войдут также убойные пункты и мясокомбинаты. По оценкам экспертов, ввод новых объектов позволит не только увеличить производство отборного мяса, но и наладить его экспорт в ближнее зарубежье.   

Асет КАЛЫМОВ,
Талдыкорган

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