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Расширяется сеть СЦК
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
Новая структура начала свою деятельность с выездной пресс-конференции, в ходе которой первый заместитель акима Северо-Казахстанской области Айдарбек Сапаров ознакомил представителей средств массовой информации с основными данными социально-экономического развития региона.
По всем позициям наблюдается рост. Так, за истекшие 8 месяцев произведено промышленной продукции на 103,8 млрд тенге, в том числе обрабатывающими предприятиями – на 73,8 млрд тенге. Полуторакратный рост обеспечен в горнодобывающей промышленности, уверенно развивается машиностроение, инвестиции в основной капитал выросли в 1,4, объемы строительных работ – в 1,5 раза.
Особое внимание было уделено сельскому хозяйству, на долю которого приходится порядка 24% валового регионального продукта. Отрасль обеспечивает рабочими местами 132 тыс. человек – 39% экономически активного населения области. В числе наиболее важных показателей следует отметить прошлогодний рост производительности труда в сельском хозяйстве на 21%.
Наверняка позиции будут удержаны и нынче. Успешно реализуется государственная программа развития животноводства, земледельцами выращен неплохой урожай. Подробнее о положении дел в аграрном секторе говорил руководитель областного управления сельского хозяйства Кайрат Омаров, а рассказ генерального директора ТОО «Тайынша-Астык» Анатолия Рафальского о своем хозяйстве давал ясную картину, как много может достичь отечественный товаропроизводитель при умелом использовании механизмов государственной поддержки.

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