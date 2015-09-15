Расширять исследования и коммерцию

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Нурсан АЛИМБАЙ, директор Центрального государственного музея РК (ЦГМ), профессор
Устойчивое развитие государства является комплексным процессом и предполагает не только эффективную экономику, но и подлинную культуру. Ведь именно в культуре, как в фокусе, заключается естественное состояние любого социума. Отсюда необходимость поддержания культуры как главного механизма реализации социальной энергии народа и личности. Смею сказать, что Центральный государственный музей является ведущим музеем по многим направлениям. Секрет здесь прост: наш старейший музей первым среди музеев Казахстана получил свидетельство об аккредитации как субъект научной и научно-технической деятельности. Как показывает международный опыт, именно такое принципиально новое состояние позволяет музею эффективно выполнять и культурно-образовательную функцию. Напомню, что все типы американских, европейских и даже российских музеев свою деятельность по хранению и популяризации историко-культурных ценностей осуществляют, будучи научными центрами. Так что опыт ЦГМ как научно-исследовательской структуры – это продолжение той доброй традиции, которая сложилась в международной музейной практике. Наши начинания по усилению научной базы музея находят поддержку и понимание со стороны государства: из бюджета ежегодно выделяются средства на реализацию десятков наших проектов. Например, начиная с 2005 года ЦГМ реализует научно-исследовательские проекты, имеющие международное значение. Это «Историческая этнография казахов в собраниях Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого», «Казахская коллекция в фондах Российского этнографического музея».
Эти исследования актуальны. Комп­лекс проблем, решаемых в рамках таких международных музейных проектов, как раз позволит ввести в научный оборот новые источниковые материалы: музейные, архивные документы, редкие дореволюционные издания по вопросам истории, этнографии, археологии и духовной жизни казахов. Они значительно обогащают научную базу в области археологии, этнографии, истории, источниковедения, культурологии, музееведения. А значит, более глубоко раскрывают нашу историю. Особняком стоит богато иллюстрированная 5-томная научно-этнографическая энциклопедия нашего музея – «Традиционная система этнографических категорий, понятий и названий у казахов». Эту работу высоко оценили и отечественные, и зарубежные ученые. Например, турецкий профессор Озер Ерке опубликовал в международном рейтинговом журнале с импакт-фактором Thomson Reuters рецензию на наш труд.
Успех любого музея наиболее наглядно отражает его посещаемость. В этих вопросах ЦГМ может с гордостью сказать, что является сегодня одним из самых посещаемых музеев страны. Каждый год мы принимаем до 131 тыс. человек, или до 400 посетителей в день. Для того чтобы реально оценить истинный масштаб посещаемости, приведу сравнительные данные. К примеру, в Российском этнографическом музее Санкт-Петербурга среднее число посетителей – 120–130 человек; в Венгерском музее естественной истории Будапешта – чуть более 100 посетителей в день. Более того, посещаемость нашего музея растет, а это свидетельствует о высоком интересе к истории Отечества.
Без сомнения, этому способствуют и государственная поддержка, и уникальные коллекции ЦГМ, насчитывающие свыше 300 тыс. единиц хранения, и активная культурно-образовательная деятельность. Неудивительно, что среди посетителей все популярней становится мнение: музей – это в первую очередь место получения знаний об истории и культуре. Наши экспозиционные залы уже стали местом проведения разнотематических лекций и для студентов, и школьников, а также местом для активного диалога. Ведь, как показывает международная музейная практика, основная культурно-образовательная работа должна вестись именно на базе стационарных экспозиционных комплексов. Но, конечно, культурно-образовательная работа не доминирует над основными формами музейной деятельности. Ведь экспозиционный комплекс – это едва ли не основной «текстовый материал», с которым ученые работают систематически и ежедневно.

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