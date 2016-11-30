​Расширять контакты

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Ануар КАЛМЫКОВ

Об этой новой структуре, а также об основных направлениях казахстанско-сингапурского сотрудни­чества рассказал на брифинге в МИДе посол РК в Сингапуре Усен Сулеймен.

Наши страны взаимодействуют фактически по всему спектру двустороннего сотрудничества – политика, экономика, гуманитарные контакты. Опыт Сингапура, как напомнил посол, Казахстан использовал при реа­лизации многих своих успешных проектов – это в том числе программа «Болашак», создание корпуса «А» на госслужбе, фонд «Самрук-Казына», пенсионная реформа, электронное правительство.

Большой акцент делается на наращивании торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, активизации деловых связей. Для этого сейчас предпринимаются конкретные шаги. Как рассказал У. Сулеймен, в 2017 году планируется подписание двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Также в первой половине следующего года планируется провести казахстанско-сингапурский бизнес-форум, посвященный инвестиционным возможнос­тям нашей страны. Сингапур инициировал начало переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом.

А 8 декабря в Сингапуре будет презентована Казахстанско-Азиатско-Тихоокеанская торгово-инвестиционная палата (Kazakhstan – Asia Pacific TradeInvestment Chamber – KAPTIC). Как предполагается, основным направлением ее работы будет привлечение в формате B2B иностранных инвестиций и новых технологий, содействие продвижению товаров и услуг членов палаты на рынках Казахстана, ЕАЭС и АТР, выработка предложений по улучшению делового климата, консультационные услуги. Как рассказал посол, в палате будут присутствовать компании, представляющие самые различные деловые сферы. С казахстанской стороны соучредителями выступают фонд «Самрук-Казына», МФЦ «Астана», холдинг «Байтерек», НПП «Атамекен» и агентство KAZNEX Invest.

Кроме того, посол Казахстана привез в Астану из Сингапура подготовленный диппредставительством видео­ролик, посвященный 25-летию Независимости. В нем сингапурцы поздравляют казахстанцев с праздниками и говорят о 25 фактах, которые им известны о нашей стране. Список получился показательный. Жители Сингапура в том числе знают о миротворческих инициативах Нурсултана­ Назарбаева­ и его вкладе в глобальное ядерное разоружение и нераспространение, об Астане и ее архитектуре, об участии Сингапура в ЭКСПО-2017, об успехах казахстанских спорт­сменов на последних олим­пиадах, о Геннадии Головкине, Илье Ильи­не и Александре Винокурове, о красивом казахстанском флаге, о том, что с Байконура был совершен первый полет человека в космос, о бешбармаке и важной роли страны в возрождении Великого шелкового пути. Также сингапурцы вспомнили, что казахстанский народ дружелюбен и многонационален, а территория страны – 9-я по величине в мире.

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