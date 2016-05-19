​Расширять культурные границы

Во встрече, состоявшейся в Международный день музеев, также приняли участие начальник Канцелярии Президента Махмуд Касымбеков, директор Музея Первого Президента Республики Казахстан Алма Сагынгали.

Государственный секретарь отметила, что Казахстан придает большое значение культурно-гуманитарному сотрудничеству с Россией. Г. Абдыкаликова высоко оценила успешное партнерство Музея Первого Президента РК и Музея-памятника «Исаакиевский собор» по формированию единой системы исторического и духовного воспитания народа, прежде всего подрастающего поколения.

Ярким примером эффективного сотрудничества является прошедшая в Санкт-Петербурге в 2015 году выездная выставка «Казахстанский путь», которая стала демонстрацией достижений Казахстана под выдающимся лидерством Нурсултана Назарбаева. Несмотря на глобальные вызовы в духовно-культурной сфере, казахстанско-российские приоритеты в деле воспитания гражданственности и патриотизма, верности принципам стратегического партнерства на основе сложившихся веками традиций добрососедства и союзничества всесторонне расширяются и углубляются.

Г. Абдыкаликова выразила уверенность в том, что дальнейшее претворение в жизнь совместных проектов на основе межмузейного сотрудничества и широкого общественного диалога будет способствовать популяризации культурного наследия, воспитанию гражданского сознания наших полиэтничных обществ.

В завершение встречи Государственный секретарь пожелала директору Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Н. Бурову успехов в деле укрепления и развития казахстанско-российского культурно-гуманитарного сотрудничества.

Музей-памятник «Исаакиевский собор» – это большой комплекс, в который входят несколько интереснейших исторических зданий Санкт-Петербурга. Только в прошлом году его посетителями стали более 3,7 млн человек. У знаменитого российского музея уже налажены контакты с музеями казахстанской столицы, нынешний приезд Н. Бурова в Астану также станет еще одним шагом к расширению взаимодействия двух городов в культурной сфере – «Исаакиевский собор» и Фонд Первого Президента РК подпишут меморандум о сотрудничестве.

– Астана – удивительный музейный город. Я когда-то пришел в восхищение от первого музея, который посетил здесь – это был Музей Первого Президента РК. Я был просто ошеломлен впечатлением от нового Национального музея Казахстана – 70 с лишним тысяч квадратных метров площади, эта птица, устремленная в будущее... Вообще между Санкт-Петербургом и Астаной есть одна центральная похожесть – оба этих города созданы волей одного сильного человека. Там был Петр Первый, здесь – Первый Президент РК Назарбаев, – поделился мыслями Н. Буров. - Я бы очень хотел, чтобы наши отношения продолжались, чтобы мы могли видеть то, что в Астане представлено в музейном пространстве, в музыкальном, театральном, изобразительном искусстве – это было бы очень и очень интересно для Санкт-Петербурга. И наш город должен активнее делиться с Астаной, с Казахстаном тем, что имеет, потому что без такого обмена развитие общего культурного пространства невозможно.