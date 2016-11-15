​Расширять межпарламентские связи

Адия КЕНЖЕГУЛОВА

Как отмечено в состоявшейся беседе, за 23 года, прошедшие с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским союзом, взаимодействие значительно укрепилось, приобретя характер доверительного, равноправного и взаимовыгодного партнерства.

Собеседниками подчеркнуто, что неотъемлемой частью политического диалога является развитие межпарламентских связей. Приобретают регулярный характер, к примеру, взаимные визиты делегаций Европейского парламента в Казахстан и депутатов казахстанского Парламента в Брюссель. Показательным является проведение 13-го заседания Комитета парламентского сотрудничества РК – ЕС, который стал хорошей дискуссионной площадкой.

На встрече было сказано также о важности реализации нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, а также об инвестиционной привлекательности Казахстана, созданном в нем упрощенном налоговом режиме, совершенствовании национального законодательства, расширении пакета инвестиционных преференций.

– Мы заинтересованы в привлечении европейских инвестиций, а также технологий и ноу-хау, – заявил казахстанский парламентарий. – Мы заинтересованы в увеличении присутствия европейского бизнеса.

Существенный вклад в инновационное развитие Казахстана должна внести Всемирная выставка «ЭКСПО-2017» в Астане, отметил М. Ашимбаев.

Темой беседы стали также вопросы гармонизации национального законодательства с европейскими нормами, дальнейшего расширения сотрудничества, включая и межпарламентские связи.

Популярное

Все
Укрепление обороноспособности и модернизация армии – в приоритете государственной политики
Исполнили марши и вальсы
«Есть такая профессия – Родину защищать»
Долг – быть первым во всем
Не покидая пост
Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата
Море любит сильных
Будни артиллерийской бригады
Искусственный интеллект спасает древние рукописи
Валовое национальное счастье
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Хранители национальных традиций
Триумф таланта
Идеи аль-Фараби в эпоху цифровизации
Искали сакуру – нашли весну
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Спасет из огня
Что такое «сила паспорта» и как ее измеряют
Жизнь, отданная слову
Вручены государственные награды от имени Президента
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Сплоченность и взаимопонимание служат прогрессу страны
Глава государства поздравил соотечественников с Праздником единства народа Казахстана
Учиться делать правильный выбор
Озеро надежды: история любви и прощения на берегу Иссык-Куля
Соколы стали причиной паузы старта ракеты «Союз-5» на Байконуре
Названы самые желанные бренды мира
Цифровой паспорт товаров cделает рынок прозрачнее
Когда в ауле не хватает девушек...
В Астане прошел концерт Музы Рубацките
В Алматы открылся международный инновационный вуз
Казахстан одержал ещё две победы на ЧМ по настольному теннису в Лондоне
Құлагер казахского кино
Мечтает о спортивных победах
Полиция выявила схему вывоза ГСМ за границу
Казахстан готовится к «Играм будущего»
В духе всеобъемлющего сотрудничества
Единую платформу закупок запустили в республике
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Спасибо за мужество и стойкость
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Каждый значимый инвестпроект в Казахстане будет под прокурорским сопровождением - Берик Асылов

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]