​Расширять межпарламентские связи

Как отмечено в состоявшейся беседе, за 23 года, прошедшие с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Европейским союзом, взаимодействие значительно укрепилось, приобретя характер доверительного, равноправного и взаимовыгодного партнерства.

Собеседниками подчеркнуто, что неотъемлемой частью политического диалога является развитие межпарламентских связей. Приобретают регулярный характер, к примеру, взаимные визиты делегаций Европейского парламента в Казахстан и депутатов казахстанского Парламента в Брюссель. Показательным является проведение 13-го заседания Комитета парламентского сотрудничества РК – ЕС, который стал хорошей дискуссионной площадкой.

На встрече было сказано также о важности реализации нового Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Европейским союзом, а также об инвестиционной привлекательности Казахстана, созданном в нем упрощенном налоговом режиме, совершенствовании национального законодательства, расширении пакета инвестиционных преференций.

– Мы заинтересованы в привлечении европейских инвестиций, а также технологий и ноу-хау, – заявил казахстанский парламентарий. – Мы заинтересованы в увеличении присутствия европейского бизнеса.

Существенный вклад в инновационное развитие Казахстана должна внести Всемирная выставка «ЭКСПО-2017» в Астане, отметил М. Ашимбаев.

Темой беседы стали также вопросы гармонизации национального законодательства с европейскими нормами, дальнейшего расширения сотрудничества, включая и межпарламентские связи.