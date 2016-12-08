​Расширять научные контакты

В Шэньчжэне сенаторы ознакомились с работой ряда индуст­риальных объектов, среди которых крупнейшая китайская телекоммуникационная компания Huawei, автомобилестроительная корпорация BYD и монорельсовая трамвайная линия Skyrail. Выбор данных объектов не случаен – Казахстан тем самым демонстрирует интерес к сотрудничеству в сфере высоких технологий, телекоммуникаций и современных средств транспорта.

Во второй половине дня казах­станские парламентарии посетили Шэньчжэньский университет. В ходе беседы с ректором вуза Ли Чинчуанем были рассмотрены возможности расширения двусторонних научных контактов, обмена учеными и студентами, прежде всего в сфере инноваций и высоких технологий. Ли Чинчуань присвоил К. Токаеву звание почетного профессора Шэньчжэньского университета, отметив таким образом большой личный вклад спикера Сената в развитие дружбы и партнерства между народами Китая и Казахстана.

В программу визита также вошли экскурсии казахстанских сенаторов в парки «Китай в миниатюре» и «Этнографическая деревня».