​Расширять поле для бизнеса

Одним из дорогостоящих проектов является производство цианида натрия. Цена вопроса – 70 млн долларов. Заинтересованность в реализации проекта проявляет российское ООО «Орг­нефтехим холдинг». В качестве основного сырья планируется использовать природный газ, из которого в процессе переработки можно получить необходимый продукт. Строительство планируется на территории СЭЗ «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк».

Как сообщили инициаторы проекта, дешевое сырье и инновационная технология позволят добиться себестоимости продукции в пределах 1 400 долларов за тонну, что будет на 30% дешевле, чем у основных конкурентов. Ежегодно планируется производить до 25 тыс. тонн цианида натрия. На данный момент создана рабочая группа с участием АО НК «СПК «Атырау», ТОО «ОКХ» и ООО «Орг­нефтехим холдинг», которым и предстоит возводить объект.

Еще один предлагаемый проект – строительство транспорт­но-логистического комплекса в Атырау. Заинтересованность проявило казахстанское ТОО «Колизей». Необходимая сумма вложений – 57,5 млн долларов. Предполагается, что объем принимаемых грузов составит порядка 1 млн тонн в год. Привлекательность проекта обусловливается прохож­дением по данному направлению международных коридоров Европа – Китай, Север – Юг. Эксперты уже оценили большой транспорт­ный логис­тический потенциал данного комплекса. На текущий момент решается вопрос получения земельного участка площадью 70 га с удобным расположением ко всем транспортным узлам.

Акимат Макатского района инициировал проект по производству строительных изделий из керамзита. Общая стоимость проекта – 6 млн долларов. Геологические запасы месторождения составляют 300 млн кубометров. Как пояснили в акимате, предприя­тие будет выпускать керамзитобетонные блоки марок D-500, D-600. Этот материал отличается малым весом, но при этом обладает высокой прочностью. С его помощью можно облегчить тяжеловесные конструкции, не ухудшая при этом их характеристик.

Строительство и ввод в экс­плуатацию осетрового завода за 10 млн долларов позволит выпус­кать 2,5 тонны товарной икры и 65 тонн рыбы, а также воспроизводить ежегодно до 3 млн мальков. Предприятие будет снабжать население Атырауской области и других регионов Казахстана высококачественной продукцией.

Еще 2 проекта направлены на производство топливных гранул из тростника. Один из них планируется реализовать в Курмангазинском районе, где находится крупнейшее в Казахстане место произрастания камыша – около 500 тыс. га. Здесь же предлагают построить комплекс по выпуску витаминизированной травяной муки и жидкого дерева.

Кроме этого, власти региона предлагают потенциальным инвесторам проекты по строительству фабрики по производству целлюлозы и бумажной продукции, оптово-распределительного центра продовольственных и сельскохозяйственных товаров, заводов по выпуску гиперпрессованного кирпича, нефтегазового оборудования, металлоконструкций, сборке мобильных бетонных заводов марки CеmenTech.