​Расширяя двусторонние связи

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам визитов Президента Казахстана в Иран в апреле 2016 года и визита Президента Ирана Хасана Рухани в Казахстан в ­декабре 2016 года, перспективы сотрудничества в рамках нового Послания Главы нашего государства. Рассматривались основные аспекты укрепления двустороннего экономического взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, горнорудной промышленности и других. Также были затронуты вопросы международной и региональной повестки дня, правового статуса Каспийского моря, взаимодействия в рамках ООН, ШОС, СВМДА, ОЭС, ОИС и участия Ирана в ЭКСПО-2017.

Ибрахим Рахимпур отметил, что Казахстан и Иран обладают необходимым потенциалом для расширения двустороннего взаимодействия по всем направлениям, в том числе в торгово-экономической и инвестиционной сферах.