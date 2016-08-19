​Расширяя грани возможного

Свой вклад в становление суверенного государства, в развитие системы аккредитации, в целом инфраструктуры качест­ва внес и генеральный директор ТОО «Национальный центр аккредитации» С. Курмангалиев, возглавляющий это учреждение более 13 лет.

В год подписания Декларации о Независимости – важного исторического документа, определившего дальнейшее будущее и вектор развития Казахстана – Серик Шолпанкулович занимал пост заместителя председателя Фрунзенского районного совета народных депутатов Алма-Аты.

– Перед нами была поставлена задача – перейти на рыночные отношения, – вспоминает он. – Но наш район не был промышленным: действовали лишь ликеро-водочный завод, кондитерская фабрика и комбинат продовольственного оформления. Поэтому мы решили направить основные усилия на развитие малого и среднего бизнеса. Я делал специаль­ный доклад на эту тему. А в «Казахстанской правде» вышла моя первая статья под заголовком «Малый бизнес в большом районе».

Так, с первых дней существования независимого государства С. Курмангалиев участвовал в работе по поддержке малого и среднего бизнеса, занимая различные должности в государственных органах. Помогать всходить первым росткам кооперативного движения и при этом ограничивать деятельность монополистов, сдерживая их тарифы, способствовать созданию первого фонда поддержки МСБ довелось ему на посту председателя Комитета по поддержке новых экономических структур и ограничению монополистической дея­тельности по городу Алма-Ате. Именно так в ту пору называлось Антимонопольное агентство. В течение 10 лет он являлся первым заместителем председателя Агентства по регулированию естественных монополий РК. Работал заведую­щим сектором отдела экономической политики аппарата Правительства РК. Затем возглавлял Рес­публиканский информационно-выставочный центр по малому предпринимательству.

– На ваших глазах рос и креп предпринимательский класс. Насколько, по вашему мнению, изменился бизнес в нашей стране за прошедшие годы? – интересуюсь у него.

– В начале 90-х многие называли себя рыночниками, хотя мало кто понимал значение этого слова, – отвечает руководитель цент­ра. – Начинали бизнесмены с примитивных кооперативов. Тогда казалось, что и венчурный, и любой другой бизнес можно легко и быстро раскрутить. Только сейчас мы понимаем, насколько это сложный процесс, и начинаем осознавать, что главное действующее лицо на рынке, спонсирующее бизнес, – это потребитель. Важно научиться понимать и удовлетворять его потребности. Хотя и сейчас у нас можно увидеть далекое от идеала качест­во обслуживания. А бизнес в целом, конечно, продвинулся далеко вперед. За примерами далеко ходить не надо. Только вокруг Астаны появился ряд промышленных предприятий, выпускающих вагоны и локомотивы, золото, продукцию военной, легкой промышленности. Эти инновацион­ные компании соответствуют лучшим мировым образцам и наглядно свидетельствуют о высокой планке, которую взял сегодня бизнес в стране.

С 2003 года Серик Шолпанкулович руководит Национальным центром аккредитации.

– Поскольку Казахстан ориентируется на выпуск конкурентоспособной продукции, Глава государства поручил нам достичь признания наших протоколов и сертификатов за рубежом, для того чтобы отечественные товары выходили на экспорт. Эта задача была для нас приоритетной, – рассказывает руководитель центра. – Мы первыми среди стран СНГ вступили в Международный форум по аккредитации (IAF) и Международную кооперацию по аккредитации (ILAK). И сегодня мы единственные на пространстве СНГ имеем знак и по лаборатории, и по органам по сертификации. Наши партнеры по ЕАЭС – Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения – также планируют вступать в эти международные организации. Как пионеры, мы имеем преимущество, и сегодня предприятия и организации из этих стран проходят у нас аккредитацию, поскольку наши услуги в несколько раз дешевле, чем у зарубежных центров.

Для того чтобы меры по поддержке бизнеса получили практическое воплощение, нужна законодательная основа. И в этом плане значительный вклад внес глава НЦА. С. Курмангалиев принимал активное участие в разработке законов РК «О естест­венных монополиях» и «О недобросовестной конкуренции», а также в подготовке и реализации Закона РК «О техническом регулировании», которым установлены правовые основы государственной системы техничес­кого регулирования в обеспечении безопасности продукции и процессов, гармонизированы государственные стандарты в соответствии с международными требованиями.

С. Курмангалиев является также автором разработки Закона РК «Об аккредитации в области оценки соответствия», направленного на создание условий выхода отечественной продукции на внешний рынок и признание результатов работ субъектов аккредитации Казахстана международными организациями и зарубежными странами.

В 2015 году под его руководством была проведена работа по внесению изменений в Закон РК «Об аккредитации в области оценки соответствия» и Экологический кодекс Казахстана по вопросам аккредитации в области оценки соответствия.

Наряду с этим в 2016 году был разработан модельный закон «Об аккредитации в области оценки соответствия» для государств – участников СНГ, разработчиком которого также выступил С. Курмангалиев. По результатам Национального бизнес-рейтинга за 2013–2014 годы Национальный центр аккредитации занял третье место в республике, а в прошлом году по результатам этого рейтинга центру был вручен международный сертификат «Лидер отрасли» за первое место.

На вопрос о том, что было самым сложным в законотворчес­кой работе, Серик Шолпанкулович отвечает:

– Сложнее всего было убедить в преимуществах перехода на европейскую модель. Многие были против и сегодня не понимают, почему в Казахстане должен быть один орган по аккредитации. Дело в том, что эта дея­тельность не предполагает конкуренции, здесь единые требования, единые нормы. Мы пошли по европейскому опыту, предполагающему один орган в одной стране. Хотя мир многополярен, например, в США есть два органа, у каждой страны – свои правила. К сожалению, у нас нет региональной организации стран СНГ, которая облегчала бы наше положение. Сейчас на стадии обсуждения – создание региональной организации в рамках ЕАЭС.

По словам С. Курмангалиева, наше будущее неразрывно связано с новыми технологиями, развитием автоматизации, роботизации. Внедрение этих новшеств невозможно без менеджмента, научной организации труда, управления. И НЦА, внедряя в каждой лаборатории, в каждом органе систему менеджмен­та качества, пропагандирует качество. Бизнес пока настроен, увы, только на прибыль. Но это не обес­печит ему поступательного развития.

– Скажем, сейчас мы готовимся к проведению Международной выставки «ЭКСПО-2017», – говорит наш собеседник. – А это повод подтянуть качество обслуживания, будь то пункты общест­венного питания, транспорт, гостиницы, медицинские, социальные учреждения. Будущее Казахстана мы связываем именно с повышением качества, только тогда будет увеличиваться производительность труда, внедряться новые технологии. Все это взаимо­связано. Качество снижает себестоимость, повышает производительность труда, и появляются деньги для внедрения автоматизации, роботизации, перехода на новые технологии.

…Серик Шолпанкулович вырос в большой дружной семье. Отец, участник Великой Отечест­венной, ушел из жизни, когда он учился в первом классе. Мама вложила много труда и душевных сил, чтобы поднять шестерых детей, дать каждому из них высшее образование, воспитать в них порядочность, честность, ответственность. Работая на железной дороге, в области связи, мама повлияла на выбор профессии нашего героя. Не пройдя сразу пос­ле школы в институт, С. Курмангалиев пошел в пассажирское депо станции Алма-Ата-2 осмотрщиком. К слову, к моменту призыва в армию он уже был слесарем четвертого разряда, что обеспечило ему успешное прохождение службы.

– Успех порождает успех, – подмечает наш собеседник. – По возвращении из армии меня наз­начили бригадиром, позже – мас­тером. Вырос до старшего инженера, стал секретарем парткома трехтысячного депо.

В отличие от нынешней молодежи поколению Серика Шолпанкуловича еще со школьной скамьи прививали трудовые навыки. К примеру, в школе он овладел токарным, слесарным станками, и когда в пассажирском депо ему как-то понадобился молоток для проверки ходовых частей пассажирских вагонов, он без труда выточил на станке из куска металла нужный инструмент.

– Современные молодые люди грамотны теоретически, – считает он. – Но мы в свое время получали трудовую закалку. И на своем опыте убеждались, что без труда ничего невозможно добиться. У нынешней молодежи при первой же неудаче опускают­ся руки.

Неудачи действительно только закаляют человека. С юности С. Курмангалиев мечтал стать юристом. Трижды безуспешно пытался поступить на юрфак в КазГУ. Потом окончил Алма-Атинскую высшую партийную школу, Институт народного хозяйства. И когда Серик Шолпанкулович уже участвовал в разработке законов, его однажды упрекнули, мол, почему он в ходе обсуждения докумен­тов спорит с корифеями, лучшими юристами страны. Недолго думая, Серик Шолпанкулович сдал документы в Высшую школу права «Әділет» и стал дипломированным юристом. Теперь-то уж никто не сомневается в его компетентности при написании законов!

Без самодисциплины и стремления к самосовершенствованию он вряд ли добился бы тех результатов, которые на сегодня имеет. С. Курмангалиев является экспертом-аудитором по аккредитации, членом Международной организации IRKA, аудитором IRKA, оценщиком словацкой Службы аккредитации, заслуженным стандартизатором Казахстана, одним из первых руководителей, внедривших на предприя­тии систему менеджмента качества ИСО-9001. Он тщательно изучает вновь принимаемые стандарты, регулярно проходит стажировки за рубежом. На сегодня в Казахстане есть лишь два ведущих специалиста по аккредитации органов по оценке соответствия по стандарту сертификации персонала, один из них – С. Курмангалиев.

День Серика Шолпанкуловича начинается в 5 часов. В это время он занимается английским языком, спортом, читает книги. И уже в 8 часов находится на рабочем месте.

Круг его увлечений широк. В юности занимался музыкой, играл на трубе, гитаре, руководил оркестром, был кандидатом в мастера спорта по легкой атлетике. Сейчас предпочитает теннис и пешие прогулки. И конечно, его конек – чтение книг, в основном выбирает технические, касающиеся четвертой индустриальной революции.

– Среди моих любимых книг – «Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, системами и процессами» Эдвардса Деминга, одного из величайших гуру менеджмента XX века, «отца» японского экономичес­кого чуда, – поведал нам глава НЦА. – Он говорит о том, что человек будущего должен научиться управлять собой, управлять своим телом, сознанием и подсознанием, своим сердцем и душой, и тогда он сможет управлять процессом, системой. А человек – это тоже система. И новый стандарт ИСО-9001 наконец называет людей – людьми, а не кадрами, персоналом, и рассматривает человека со всеми его слабостями и положительными сторонами. Наконец мы начали изучать человека, его потенциаль­ные возможности, внутреннюю гармонию как систему. А это значит, что в будущем он сможет управлять своей душой, хотя это звучит сегодня как сказка. Пока же мы нередко не можем управлять своими мыслями, действиями, не говоря уже о сознании и подсознании. Так что нам есть к чему стремиться.