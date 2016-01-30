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Расширяя границы литературы
Серик ТОЙГАМБАЕВ, профессор РГАУ-МСХА им. К. Тимирязева, академик МАЭБП, член Союза журналистов России, Москва
Еще в декабре 2015 года в Москве узнали, что произведение видного казахского писателя Сабита Досанова «Белая аруана» переведена и издана на турецком языке в Стамбуле. Также стало известно, что лауреату Государственной премии им. Абая, Международной премии им. М. Шолохова, лауреату премий им. Г. Державина, В. Пикуля, С. Есенина, литературной премии Республики Кыргызстан «Алтын калам», академику Российской академии педагогических и социальных наук, заслуженному деятелю РК С. Досанову присуж­дены в Анкаре две премии – «За заслуги перед тюркоязычным миром» и Фонда турецкой литературы «За расширение литературных границ».
Была и третья новость, достигшая москвичей: на международной конференции в Анкаре провели презентацию книги «Белая аруана», изданной по инициативе турецкой стороны видным общественным деятелем писателем Имдатом Афшаром. А возглавила оргкомитет и была ведущей презентации в Стамбуле депутат Азербайджанского парламента Ганира Пашаева. Не это ли свидетельство уважения и признания творчества казах­станского писателя? Добавлю, что ранее произведения Сабита Досанова переведены на русский, французский, узбекский, киргизский и другие языки.

В Турцию Сабит Аймуханович не смог приехать, так как напряженно работал над новым произведением. И Международный союз тюркоязычных писателей, и Союз писателей Турции решили провести торжественное мероприятие в Алматы, делегировав для этого из Анкары писателя Имдата Афшара. К подготовке презентации подключилась общественность Алматы.

В день рождения Сабита Досанова, 12 января, в зале Нацио­нального педагогического университета им. Абая состоялось вручение премии и презентация «Белой аруаны» на турецком и азербайджанском языках (второй перевод осуществил секретарь Союза писателей Азербайджана Ильхам Зал, книга издана в Баку). Поздравить Сабита Досанова приехали писатель, драматург, ответственный секретарь Совета казахской литературы при Союзе писателей Узбекистана Мехмон Исламкуль, секретарь Союза писателей Кыргызстана Мархабай Ааматов, из России – автор данных строк с пожеланиями творческих успехов от имени Казахской национально-культурной автономии Москвы, Международного союза писательских союзов, Союза писателей России, а также от имени известных российских литераторов – Ю. Бондарева, Ф. Кузнецова, Л. Шипахиной, Н. Поповой, В. Поваляева, Ю. Полякова и других.

Ректор университета, академик Серик Пралиев отметил достижения писателя и объявил, что ученый совет вуза принял решение присвоить Сабиту Досанову звание почетного профессора Национального педагогического университета им. Абая. Имдат Афшар выполнил свою международную миссию, вручив автору книгу Beyazdeve и названные выше премии – «За заслуги перед тюркоязычным миром», «За расширение литературных границ». Он пригласил Сабита Аймухановича приехать на повторную презентацию книги в Стамбуле в конце февраля, подчеркнув, что турецкая общественность хотела бы лично увидеть и пообщаться с выдающимся писателем. Также гость из Турции сообщил, что «Белая аруана» со следующего года войдет в школьную программу в его стране. «Белую аруану» на азербайджанском языке передал Сабиту Досанову писатель Ильхам Зал.
Известный поэт Казбек Иса вручил Сабиту Досанову медаль «550-летие Казахского ханства», такие же медали вручены Имдату Афшару и Ильхаму Залу. Свои стихотворения, посвященные Сабиту Досанову, прочитали лауреат Меж­­­дународной премии «Алаш» Касымхан Бегманов, киргизский поэт Мархабай Ааматов, композитор Шамиль Абильтай адресовал ему песню «Сабен сал». Студенты университета и артисты подготовили прекрасную концертную программу. Зал был переполнен. Зрители сидели на ступеньках, стоя­ли в проходах и теснились у дверей, многие слушали трансляцию в коридорах университета. Радость за своего писателя и гордость за Казахстан переполняла сердца всех присутствующих. В такие минуты особенно остро ощущается единение душ.

Также теплые слова и поздравления были переданы мною от членов московской диаспоры – проректора по науке РУДН Нура Кирабаева, доктора исторических наук Наили Бекмахановой, профессора Университета стали и сплавов АсылбекаТолешова, декана факультета повышения квалификации МГТУ им. Н. Бау­мана Рахимбая Мынжасарова, председателя фонда «Астана», поэтессы Жаркын Утешовой, писателя и журналиста Омара Айшака, директора представительства программы «Болашак» в России Фариды Мыктыбаевой и многих других почитателей таланта Сабита Досанова. Его любят и как человека с большим горячим серд­цем, светлой душой и открытым характером. А еще уважают за готовность прийти на помощь, вступиться за правду, добиться справедливости. Делает это Сабит Аймуханович потому, что не может иначе, потому что его душа, его сознание не терпят лжи, лицемерия, мелочности, корысти.

Помню, однажды Сабит Досанов сказал: «Мое богатство – это знания и талант, которым наделил меня Всевышний, и моя любимая супруга Куралай Ахметовна. Мои гонорары мы направляем на издание новых произведений или переиздание старых книг». Это действительно так. Отрадно, что книги Досанова знают и любят в мире, что замечательный писатель востребован, что он пишет новые произведения.
Искренне желаю ему здоровья, долгих лет и новых творческих достижений.

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