Расширяя круг возможностей

На внеочередном XXIII съезде партии «AMANAT» Глава государства сообщил о выходе из политобъединения. Думаю, это правильный политический шаг, который окажет серьезное влияние на все партийное поле Казахстана.

В отходе Президента от партии заложены далеко идущие политико-правовые последствия. Прежде всего, равные по статусу партии смогут вести по-настоящему конкурентную борьбу, представляя и защищая интересы различных групп населения.

Есть надежда, что с предстоящим обновлением законодательства об общественных объединениях, включая партии, данные субъекты права не будут сталкиваться с барьерами, ограничениями, и мы сможем принимать полноценное участие в реализации конституционного тезиса о признании Казахстаном идеологичес­кого и политического многообразия в общественно-политической жизни общества.

Что касается политических реформ, инициированных Президентом страны, то особо хочу выделить предложение о создании института Конституционного суда взамен в целом выполнившего свои функции Конституционного совета. Ясно, что этот суд будет очень сильно отличаться по правосубъектности от КС. Но есть и у них одно общее: оба они – «телохранители» Конституции.

Конституционный суд станет органом правосудия, не вмешивающимся в рассматриваемые судами страны дела, однако в пределах компетенции и полномочий обеспечивающим конституционность законов и иных правовых актов, применяемых по конкретным спорам.

Круг субъектов обращения в Конс­титуционный суд будет очень широк, соответственно, возрастут объемы его работы. Сегодня в Конституционный совет могут обратиться Президент, Премьер-министр, председатели палат Парламента, одна пятая часть депутатов Парламента. В Конституционный суд смогут обращаться все граждане, которые считают используемый в свою защиту по делу или спору закон или его отдельные нормы несоответствующими нормам Конституции.

Немаловажно, что появление Конс­титуционного суда повлияет на то, что многие вещи, которые мы связываем с пробелами в праве прежде всего с отсутствием нормативного предписания в законодательстве, теперь можно будет преодолевать, устранять путем использования аналогии права.

То есть правоприменитель, базируясь во многом на собственном правосознании и мотивируя решение по делу или спору, может ссылаться на конкретные конституционные статьи, обоснование применения которых для конкретных правоотношений получит отражение в его решениях.

Словом, существенно возрастет эффективность правотворчества, правоприменения, повысятся правовой уровень культуры субъектов права и в целом законность и правопорядок в стране.