Свежий выпуск
​​​​​​​Расширяя международные связи
Максут Иржанов

В Казахстане 12 апреля отмечается не только День космонавтики, но и День науки.

К Дню науки было посвящено заседание «круглого стола» «Международные научные связи Национального музея Республики Казахстан». В главном музее страны собрались представители научной среды, дипломатического сообщества, государственные и общественные деятели. Зарубежные ученые приняли участие в форуме в онлайн-формате.

Открывая заседание, заместитель директора Национального музея Абай Сатубалдин подчерк­нул, что музей с первых дней существования ведет активную работу по развитию международных научных связей с ведущими зарубежными организациями культуры и образования.

– У нас есть все необходимые ресурсы. В первую очередь это научно-кадровый потенциал, материально-техническая база, финансирование научных проектов через программы Министерства культуры и спорта, Минис­терства образования и науки РК, а также через зарубежные гранты, – сказал он.

Если говорить о научно-кадровом потенциале музея, то здесь работают 64 научных сотрудника, в том числе 2 доктора наук, 4 кандидата наук, 4 доктора PhD, 12 докторантов и 60 магистров. В научных исследованиях музея, в том числе в международном ­сотрудничестве, можно выделить четыре основных направления: музейное дело, история, археология и этнология.

Так, археологические научные исследования реализуются через экспедиции, научные и образовательные, экспозиционно-выставочные проекты. У истоков становления и развития археологических исследований Нацио­нального музея стоит главный научный сотрудник, академик НАН РК, профессор, док­тор исторических наук Жакен Таймагамбетов. Он занимается изучением истории древнейших культур Евразии, исследованием памятников каменного века, а также вопросами антропогенеза, заселения территории Центральной Азии и Казахстана первобытным человеком, его миграции, этническими связями и культурой.

По словам ученого, в исследовании памятников первобытной археологии Национальный ­музей занимает прочное лидирующее место не только в Казахстане и Центральной Азии, но и в мировом научном сообществе. Результатом стали десятки ­научных публикаций, на которые сегодня делают ссылки ученые и учреж­дения почти 60 стран.

В частности, Жакен Таймагамбетов рассказал о работе трех крупных совместных международных экспедиций – с Россией, Германией и Японией. Казахстанско-российская архео­логическая экспедиция Нацио­нального музея и Института археологии и этнографии Сибирского отделения Академии наук РФ проводит исследования по поиску памятников каменного века на территории Восточно-Казахстанской и Акмолинской областей. Обнаружены десятки новых стоянок первобытного человека.

Доктор исторических наук, профессор, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения АН РФ Антон Анойкин подчеркнул, что интересные результаты достигаются там, где работают ученые нескольких стран.

– Есть возможность обсудить результаты, прийти к единому мнению. Благодаря совместным работам на археологической ­карте Казахстана появилось много памятников древнего ­каменного века. Исследования показали, что ранние поселения охватывают большую ­территорию – Среднюю Азию, Алтай, Монголию, Китай, – сказал он.

Также на заседании выступили доктор PhD департамента антропологии Нью-Йоркского и Тюбингенского университетов (США, Германия) Иовита Раду, профессор Научно-исследовательского института Нара (Япония) Садакатцу Кунитаке и другие зарубежные ученые. Они выразили надежду, что совместные экспедиции, приос­тановленные из-за пандемии, теперь продолжатся в полном объеме.

– Благодаря таким встречам мы глубже познаем историю нашей страны, и я рад, что Национальный музей располагает сегодня ценными научными кадрами и ведет большую исследовательскую работу, – подчеркнул депутат Мажилиса Парламента Дархан Мынбай.

– Обнаружение стоянок древних людей на территории ­Казахстана и в соседних странах, другие ценнейшие археологи­ческие находки дают бесценный материал ученым. Казахстанская историческая наука находится на новом витке своего развития, на подъеме, – уверен замес­титель директора Института истории государства, доктор истори­ческих наук, профессор Буркитбай ­Аяган. – В том числе благодаря ей развивается внут­ренний и зарубежный туризм.

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