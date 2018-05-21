​Расширяя партнерство

Касым-Жомарт Токаев проинформировал Мухиса Китуйи о реализации Плана нации «100 конкретных шагов» и программы Третьей модернизации, инициированных Президентом Нурсултаном
Назарбаевым. Спикер Сената обратил внимание собеседника на то, что в Казахстане проводится целенаправленная работа по обеспечению благоприятной бизнес-среды и комфортного инвестиционного климата.
В ходе беседы поднимались вопросы развития транспортно-логистического потенциала Казахстана. Касым-Жомарт Токаев рассказал о ходе реализации программы «Нұрлы жол», сопряженной с инициативой КНР «Экономический пояс Шелкового пути». В рамках программы начал работать мультимодальный Евразийский транспортный коридор, завершено строительство казахстанского участка транзитного коридора Западная Европа – Западный Китай.
Председатель Сената высоко оценил вклад ЮНКТАД в активизацию региональных торговых отношений, усиление экономических и транспортных возможностей стран, не имеющих выхода к морю, что способствует их интеграции в международную торговлю.
Мухиса Китуйи подтвердил планы ЮНКТАД по расширению взаимовыгодного сотрудничества и осуществлению совместных проектов с Казахстаном.
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Председатель Сената Парламента Касым-Жомарт Токаев принял известного политолога, старшего научного сотрудника Института Хадсона Бруну Масаиша, автора книги «Рассвет Евразии»
(The Dawn of Eurasia).
В этой книге политолог, в частности, утверждает, что грядущее евразийство находит свое отражение в масштабном инфраструктурном проекте Китая «Один пояс – один путь» при новой концепции Шелкового пути, успешном развитии Гонконга и Сингапура, а также растущей глобальной роли Турции.
В связи с этим спикер Сената отметил высокий потенциал китайского мегапроекта, который будет способствовать укреплению стратегических позиций нашей страны как транзитной территории, соединяющей Запад и Восток, Север и Юг евразийского континента. Казахстан будет играть ключевую роль как транспортно-логистический хаб, что усилит также его инвестиционную привлекательность.