Расширяя партнерство

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Лаура ТУСУПБЕКОВА
На встрече обсуждены вопросы расширения взаимоотношений между двумя странами и межпарламентских связей. Посол КНР отметил, что Китай считает Казахстан всеобъемлющим стратегическим партнером. Стороны высказались за активизацию гуманитарного сотрудничества между двумя странами. Кроме того, Ч. Ханьхуэй отметил высокую значимость Послания Главы государства Нурсултана Назарбаева народу Казахстана «Нұрлы жол – путь в будущее», объявленного новой экономической политикой Республики Казах­стан. Наряду с этим посол КНР подчеркнул важность празднования 550-летия Казахского ханства, считая это событие особо знаковым для народа Казахстана.
Также в ходе встречи сторонами обсужден ряд вопросов международного сотрудничества.

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