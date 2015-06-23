Свежий выпуск Расширяя партнерство Сергей ОСАНОВ

Стороны достигли договоренностей по взаимовыгодному развитию долгосрочного стратегического сотрудничества. Это стало возможным благодаря высокому взаимному доверию и удовлетворению обеих сторон совместной работой на протяжении последних лет.

Одним из ключевых пунктов документа является возможность пролонгации графика выплат по обязательствам ERG до 2021 года. Стороны намерены в течение 2 месяцев с настоящего дня завершить процесс рассмотрения этого вопроса.

ERG, одна из крупнейших в мире компаний в сфере добычи и переработки природных ресурсов, получит возможность обеспечить себя новыми технологиями по широкому спектру финансовых и консультационных услуг в сфере инвестиционно-финансовой деятельности. ОАО «Банк ВТБ» выразило готовность оперативно предлагать Группе ERG новые продукты и технологии для дальнейшего совершенствования операционного обслуживания.

Александр Машкевич подчерк­нул:

– Банк ВТБ является давним стратегическим партнером Eurasian Resources Group, и подписание этого документа – подтверждение нашего взаимовыгодного и эффективного сотрудничества. Достигнутые договоренности позволят ERG продолжить реализацию стратегии развития и успешно пройти период волатильности на мировых рынках. Группа ERG постоянно работает над укреплением своих позиций, и этот планомерный шаг, несомненно, станет хорошей новостью для всех наших стейкхолдеров.

В свою очередь Юрий Соловьев отметил:

– Работа с компаниями добывающего сектора является одним из приоритетных направлений деятельности ВТБ. Сегодняшнее соглашение существенно расширяет возможности нашей работы с Группой ERG. Мы будем реструктурировать в хорошем смысле слова наши отношения, в том числе за счет их продления. Уверен, что тесное сотрудничество с ВТБ позволит ERG оставаться одним из лидеров своего рынка.



