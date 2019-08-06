​Расширяя рынок сбыта

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставок казах­станской продукции (зерновые, масличные, кормовые) в КНР.

Необходимо отметить, что в Группу COFCO входят 18 международных компаний, работаю­щих по таким направлениям, как торговля сельхозпродукцией, переработка сельскохозяйственного сырья, финансовые услуги, страхование, банковские операции. Ежегодный оборот торговли агропродукцией составляет 150 млн тонн. Активы насчитывают 13 млрд долларов.

В компании насчитывается 100 тыс. сотрудников, из них 12 тыс. работают в международных филиалах, расположенных в 35 странах мира.

Компания COFCO в соответствии с новой стратегией намерена обеспечивать продовольствием не только население КНР, но и снабжать другие страны мира.

В настоящее время в КНР растет спрос на высокопротеиновую казахстанскую пшеницу (для производства китайской лапши). В будущем ожидается еще больший подъем спроса, в особенности в северо-западной части Китая.

Сапархан Омаров предложил китайской стороне рассмотреть вопрос инвестирования в проект по глубокой переработке льна на территории Казахстана. В этом направлении у нашей республики имеется большой потенциал. К примеру, в прошлом году было экспортировано более 980 тыс. тонн льна.

Казахстанской стороной также предложено совместно с COFCO под контракты привлечь сред­ства международных финансовых организаций для выхода продукции казахстанского агропрома на новые рынки сбыта.

Кроме того, компания COFCO готова провести переговоры с казахстанскими сельхозтоваропроизводителями по импорту люцерны.