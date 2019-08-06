​Расширяя рынок сбыта

В ходе встречи стороны обсудили вопросы поставок казахстанской продукции (зерновые, масличные, кормовые) в КНР.
Необходимо отметить, что в Группу COFCO входят 18 международных компаний, работающих по таким направлениям, как торговля сельхозпродукцией, переработка сельскохозяйственного сырья, финансовые услуги, страхование, банковские операции. Ежегодный оборот торговли агропродукцией составляет 150 млн тонн. Активы насчитывают 13 млрд долларов.
В компании насчитывается 100 тыс. сотрудников, из них 12 тыс. работают в международных филиалах, расположенных в 35 странах мира.
Компания COFCO в соответствии с новой стратегией намерена обеспечивать продовольствием не только население КНР, но и снабжать другие страны мира.
В настоящее время в КНР растет спрос на высокопротеиновую казахстанскую пшеницу (для производства китайской лапши). В будущем ожидается еще больший подъем спроса, в особенности в северо-западной части Китая.
Сапархан Омаров предложил китайской стороне рассмотреть вопрос инвестирования в проект по глубокой переработке льна на территории Казахстана. В этом направлении у нашей республики имеется большой потенциал. К примеру, в прошлом году было экспортировано более 980 тыс. тонн льна.
Казахстанской стороной также предложено совместно с COFCO под контракты привлечь средства международных финансовых организаций для выхода продукции казахстанского агропрома на новые рынки сбыта.
Кроме того, компания COFCO готова провести переговоры с казахстанскими сельхозтоваропроизводителями по импорту люцерны.