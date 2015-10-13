Расширяя транзитный потенциал

«Мангистауская область располагает значительным транзитно-транспортным потенциалом, является крупнейшим логистическим узлом в направлении север – юг, соединяя Казахстан со странами Персидского залива, Индией, Пакистаном, Ираном, Туркменистаном, Россией, государствами Европы. А также в рамках транспортного коридора ТРАСЕКА служит частью коридора Китай – Казахстан – Кавказ – Европа», – отметил А. Мамин. Строительство паромного комплекса Курык началось в апреле текущего года, ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса запланирован на декабрь 2016-го. В настоящее время ведутся земляные работы. Этот проект мощностью 4 млн тонн грузов в год ориентирован на перевалку товаров народного потребления, зерна, нефтепродуктов, удобрений, химикатов в сопредельные государства Каспийского региона. Железнодорожная линия Боржакты – Ерсай протяженностью 15,1 км – инфраструктурная основа паромного комплекса Курык. С июля текущего года осуществляется рабочее движение по данной магистрали. До конца ноября планируется завершить строительство автомобильного путепровода. Проект расширения международного морского торгового порта Актау в северном направлении позволит значительно увеличить пропускную способность, новые терминалы обеспечат рост объемов перевалки генеральных видов грузов, контейнеров и зерна. Уже в ноябре текущего года начнется отгрузка зерна нового урожая.
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