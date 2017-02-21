​Расширяя взаимодействие

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Свежий выпуск
21 февраля 2017 г. 5:47
Глеб Малых
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08:21
Джип сбил целую группу детей в Алматинской области
09:33
Экстремисты организовали финпирамиду в Актюбинской области. (Видео)
11:10
Состоялась инаугурация президента Касым-Жомарта Токаева
11:06
Казахстан вступает в новую эпоху своего развития – Токаев
10:42
До 30 мороза: дыхание Арктики ощутят казахстанцы
11:21
Токаев: предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти
11:31
Токаев назвал общую цель казахстанцев
11:26
Токаев рассказал, как расценивает итоги выборов
12:08
В Казахстане будут поднимать статус некоторых профессий
12:09
О чем молился Токаев у подножия Каабы
11:44
На госслужбу в Казахстане привлекут новых управленцев
13:02
Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда: Токаев подписал новые указы
12:28
"Казахстан никогда бы не пошел на убыточную сделку" – глава холдинга "Байтерек" о покупке бывшей "дочки" Сбербанка
12:40
Причины запоздалого запуска ВПУ на КТК объяснил Акчулаков
14:01
Кульгинов ответил на слухи о своей отставке
15:02
Во сколько обошелся Казахстану первый этап строительства ЛРТ в Астане
16:01
Домработница сдала в ломбард бриллианты хозяйки квартиры в Астане
19 ноября 2022 г. 9:58
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
19 ноября 2022 г. 11:35
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
23 ноября 2022 г. 17:30
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
19 ноября 2022 г. 11:27
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
19 ноября 2022 г. 13:56
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
19 ноября 2022 г. 14:40
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
20 ноября 2022 г. 13:51
Спасший людей пожарный Аскар Забикулин скончался в больнице
19 ноября 2022 г. 20:13
«Дети кинули котенка под машину, и он погиб»: вопиющий случай произошел в Павлодаре
19 ноября 2022 г. 16:10
Жертва гололеда: на трассе в Актюбинской области погибла женщина
19 ноября 2022 г. 18:26
В Казахстане задержали иностранца за убийство 20-летней давности. Видео
19 ноября 2022 г. 10:52
Ряд объектов в Казахстане передадут в государственную собственность
21 ноября 2022 г. 18:46
Десятки человек погибли, сотни пострадали при землетрясении в Индонезии
19 ноября 2022 г. 8:42
Какую погоду обещают в Казахстане 19 ноября
21 ноября 2022 г. 13:46
Акмолинец пришел в полицию, чтобы признаться в убийстве
19 ноября 2022 г. 12:54
В Казахстане наступил «день тишины» перед президентскими выборами
19 ноября 2022 г. 17:35
Кому и на сколько повысят социальные выплаты в Казахстане
20 ноября 2022 г. 10:07
Касым-Жомарт Токаев: Сегодня исторический день
20 ноября 2022 г. 18:12
На достоверный подсчет голосов на выборах президента Казахстана надеются наблюдатели
20 ноября 2022 г. 10:00
"Нужно принять закон" – Токаев о возврате незаконно вывезенных из Казахстана денег
19 ноября 2022 г. 15:11
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями МПА СНГ
29 октября 2022 г. 8:43
Иманбек Зейкенов женился
4 ноября 2022 г. 15:45
Новый праздник появился в Казахстане
30 октября 2022 г. 8:31
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
3 ноября 2022 г. 6:00
Закон Республики Казахстан Об амнистии
6 ноября 2022 г. 15:45
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
11 ноября 2022 г. 17:25
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
4 ноября 2022 г. 17:43
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
29 октября 2022 г. 12:40
Избранница Иманбека из родного Аксу
12 ноября 2022 г. 0:01
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
13 ноября 2022 г. 8:44
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
12 ноября 2022 г. 0:45
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
28 октября 2022 г. 18:19
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
12 ноября 2022 г. 0:30
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
4 ноября 2022 г. 19:40
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
2 ноября 2022 г. 19:23
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
4 ноября 2022 г. 19:51
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
4 ноября 2022 г. 19:58
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве
4 ноября 2022 г. 23:01
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
10 ноября 2022 г. 0:30
Несмотря на потерю зрения, режиссер Станислав Цих создал свой театр и пообещал Усть-Каменогорску фестиваль мирового уровня
28 октября 2022 г. 17:35
Аральскую проблематику обсудили сенаторы Казахстана и Узбекистана
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Казахстанская правда
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