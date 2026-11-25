ТОО «GARANTI EXPORT», расположенное в Кокшетау, запустило современный комплекс, позволяющий перерабатывать до 30 тыс. тонн бобовых, масличных и зерновых культур в год. В эксплуатацию он был введен еще в прошлом году, а полноценно работать начал в этом.

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Продукция предприятия поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди экспортных направлений – Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Азербайджан, Таджикистан, Грузия и страны Европейского союза.

Здесь хорошо понимают, что развитие переработки становится особенно актуальным на фоне роста производства сельскохозяйственной продукции. Ведь только за последние три года площадь посевов масличных культур в регионе увеличилась вчетверо и достигла 838 тыс. га. Это позволило и существенно укрепить сырьевую базу региона, и создать дополнительные возможнос­ти для развития перерабатывающих предприятий. Поэтому сегодня важно не просто выращивать и реализовывать сельскохозяйственное сырье, но и создавать на его основе продукцию с высокой добавленной стоимостью.

В планах предприятия – дальнейшее увеличение производственных возможностей за счет строительства дополнительного элеватора. Это поз­волит увеличить объемы приемки и хранения сырья, обеспечить стабильную загрузку перерабатывающего комплекса и нарастить выпуск готовой продукции.

Развитие подобных производств укрепляет внутреннюю перерабатывающую базу области, расширяя гео­графию экспорта.