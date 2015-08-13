Расширяются границы ЕАЭС

Этого события давно ждали жители соседнего Кыргызстана: со вчерашнего дня республика стала полноправным членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Присоединение страны к сравнительно молодому, но перспективному альянсу, который уже становится авторитетным региональным центром, дает кыргызстанцам массу преимуществ. Отныне наравне с другими странами – участницами объединения Кыргызстан может свободно перемещать свои товары, услуги, капитал и рабочую силу в пределах Единого экономического пространства. Кроме того, значительно облегчается порядок пребывания кыргызстанских трудовых мигрантов и членов их семей в Казахстане, России, Беларуси, Армении. Именно поэтому к официальной регистрации в качестве члена ЕАЭС, произошедшей вчера, представители местной власти и общественнос­ти подготовили торжественную программу. И весьма символично, что поздравить соседей со значительной вехой в современной истории страны прибыл лично Президент Казахстана.В ходе рабочего визита Главы государства в Кыргызстан в культурном центре «Рух-Ордо» им. Ч. Айтматова в городе Чолпон-Ата состоялась двусторонняя встреча Нурсултана Назарбаева и Президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева. В рамках переговоров обсужден целый ряд вопросов по сотрудничеству в области инвестиций и промышленности, строительства дорог, туризма и использования ресурсов трансграничных рек.– Для меня огромная радость принимать на благодатной иссык-кульской земле одного из лидеров не только Центральной Азии, но и всего мирового сообщества, – отметил, приветствуя высокого гостя, Алмазбек Атамбаев. – Выражаю Вам безмерную благодарность, Нурсултан Абишевич, за то внимание и поддержку, которые Вы оказываете братскому кыргызскому народу. Считаю, что между Казахстаном и Кыргызстаном не должно быть никаких шлагбаумов и препон для сотрудничества. Мы обречены на вечную дружбу и добрососедские взаимоотношения, которые будем беречь и постоянно развивать.Сердечно поздравив кыргызстанского коллегу со вступлением в ЕАЭС, Нурсултан Назарбаев поблагодарил А. Атамбаева за гостеприимство и отметил, что межгосударственное партнерство всегда находится на высоком уровне.Казахстанская сторона оказала полную поддержку соседям в рамках присоединения к альянсу, все процедурные моменты и ратификация документов благополучно завершены. Так, проведены консультации по техническим и методологическим вопросам, выделена значительная финансовая помощь. Дальнейшая безболезненная интеграция кыргызской экономики в ЕАЭС полностью отвечает и национальным интересам Казахстана, она создает условия для дальнейшей активизации товаро­оборота, который уже превышает 1 млрд долларов.– Проводимая сегодня отмена таможенных процедур на границе и членство Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе будут способствовать дальнейшему увеличению торговли, укреплению наших связей, развитию и процветанию обоих государств, – подчеркнул Президент Казахстана. – Желаю братскому кыргызскому народу добра, мира и благополучия!В ходе встречи лидеры двух государств обсудили вопросы евразийской интеграции и новые условия взаимодействия в связи со вступлением Кыргызстана в Евразийский экономический союз, включая его поддержку в рамках ЕАЭС. Также президенты Казахстана и Кыргызстана обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности и международной повестки дня. Глава нашего государства обратил внимание на то, что под руководством А. Атамбаева Кыргызстан показывает устойчивые темпы развития. В свою очередь кыргызский лидер поблагодарил Нурсултана Назарбаева­ за визит и плодотворное сотрудничество, отметив ведущую роль Казахстана в Центральной Азии.После встречи тет-а-тет главы государств в рамках телемоста приняли участие в церемонии отмены таможенного контроля на казахстанско-кыргызском участке государственной границы. В этот день таможенные процедуры были отменены одновременно на 8 пунк­тах пропуска пограничной зоны – семи автодорожных и одном железнодорожном. Непосредственно на месте, центральном контрольно-пропускном пункте «Кордай», граничащем с кыргызстанским КПП «Ак-Жол», церемонию провели первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев и Премьер-Министр КР Темир Сариев. Как они доложили президентам, пункты пропуска готовы к работе в новых условиях.В торжественной обстановке Нурсултан Назарбаев и Алмазбек Атамбаев дали разрешение открыть таможенную границу. Под звуки оркестра был поднят шлагбаум, и первые грузовые машины с обеих сторон беспрепятственно пересек­ли рубеж. Таможенники дружным строем покинули посты. Теперь они будут передислоцированы для работы на внешних границах ЕАЭС. В пограничной зоне остаются пункты паспортного контроля, ветеринарного и фитосанитарного надзора.Глава нашего государства в ходе телемоста еще раз поздравил А. Атамбаева и всех кыргызских граждан с поистине историческим событием. По словам Президента, за несколько лет Кыргызстан прошел непростой путь до евразийской интеграции. Проблемы, которые стояли на этом пути, сегодня благополучно решены. Завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу международных договоров и протоколов, подписанных главами государств в декабре прошлого и в мае нынешнего года. В частности, определены параметры участия республики в деятельности Евразийской экономической комиссии.Отмена таможенного контро­ля на казахстанско-кыргызской границе осуществлена на основе положений Договора о присоединении Кыргызской Республики к Евразийскому экономическому союзу. В ходе церемонии Глава государства подчеркнул значимость интеграции Кыргызстана в ЕАЭС, что отвечает интересам Казахстана и будет способствовать дальнейшему расширению экономического взаимодействия двух республик.– Открытие таможенной границы между нашими странами – это знаменательное событие, которое создаст новые возможности для бизнеса двух государств, оживит взаимную торговлю. Выполняя условия договоренностей, достигнутых в рамках ЕАЭС, мы будем двигаться дальше в построении Единого экономического пространства, и я уверен, что мы увидим реальные положительные результаты, – сказал Нурсултан Назарбаев.Глава государства отметил, что, несмотря на сложную ситуацию на мировых рынках, наши страны успешно развивают торгово-экономическое сотрудничество: на сегодня Казахстан инвестировал уже более 1,5 млрд долларов в развитие различных отраслей Кыргызстана. Здесь создано и действует около 50 совместных предприятий. При этом, как обратил внимание Нурсултан­ Назарбаев,­ имеются еще значительные неиспользованные резервы для дальнейшего наращивания взаимной торговли. В частности, будет усилено сотрудничество по таким направлениям, как электроэнергетика, транспорт, связь, агропромышленный комплекс, а также туризм, который оказывает мультипликативный эффект на многие сферы.– В настоящее время наблюдаются кризисные явления на внешних рынках, которые не могут не сказываться на нас, вызывая некоторое снижение товарооборота. Но в перспективе деятельность в рамках союза приведет к росту экономических показателей и улучшит благосостояние наших народов, – выразил уверенность Президент Казахстана, пожелав Кыргызстану стабильного и мирного развития.В свою очередь А. Атамбаев отметил, что совместная работа в рамках ЕАЭС еще больше укрепит двусторонние отношения, и в будущем между двумя братскими народами не должно быть никаких границ.– Для жителей Иссык-Кульской области сегодня знаменательное событие: Нурсултан Абишевич поддержал идею о том, чтобы была построена новая автодорога, которая вдвое сократит расстояние из Алматы на Иссык-Куль, – сообщил Президент Кыргызстана.А. Атамбаев выразил надежду, что отмена таможенного контроля на границе позволит устранить административные барьеры и тем самым увеличить взаимный товарооборот. По его словам, Казахстан ушел на 15−20 шагов вперед Кыргызстана и занимает одну из лидирующих позиций на пространстве СНГ. Отныне казахстанским предпринимателям будет выгодно строить бизнес в Кыргызстане, а это создаст новые рабочие места, поспособствует развитию экономики.Церемония завершилась на мажорной ноте: по мнению ее участников, интеграция приведет как к улучшению ситуации в соседней республике, так и пойдет на пользу всем странам ЕАЭС. А все возрастающий интерес различных государств к евразийскому проекту свидетельствует о том, что есть все шансы в перспективе распространить единый рынок товаров, услуг, капиталов и рабочей силы на значительную часть Евразийского континента.