Расширяются транзитные перевозки Свежий выпуск 655 Рысты АЛИБЕКОВА

Об участии АО «KTZ Express» в реализации транзитно-транспорт­ного потенциала страны на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК рассказали президент АО «KTZ Express» Санжар Елюбаев и заместитель директора филиала АО «НК «Казахстан темир жолы» – «Центр развития транспорт­ной логистики» Абдур-Рашид Сакенов.

На брифинге отмечалось, что развитие внутренней терминальной сети по лучевому принципу, озвученному в государственной программе «Нұрлы жол», является необходимым условием для привлечения транзитных грузопотоков через территорию Казахстана. Тем более, по оценкам экспертов, к 2020 году товарооборот между основными драйверами казахстанского транзита – Европой и КНР – будет достигать порядка 1,2 трлн долларов.

В рамках выполнения этой задачи в текущем году завершается реализация ряда проектов. Как сообщил президент АО «KTZ Express», готовы к вводу в эксплуатацию транспорт­но-логистические центры класса «А» в городах Астане и Шымкенте, близится к завершению проект расширения Актауского морского торгового порта в северном направлении, который позволит увеличить его мощность по генеральным грузам в 2 раза, по зерну – в 4 раза. Начинают работу инфраструктурные объекты СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота», сухой порт создается в первую очередь для логистических и индустриальных операций. Он будет нацелен не только на транзитные функции, но и на проведение логистических операций странами Таможенного союза.

Кроме того, компания увеличивает зону своего присутствия на международном рынке транспорт­но-логистических услуг. Успешно функционирует совместный казах­станско-китайский терминал в порту Ляньюнган (КНР). Создание здесь центра логистической и торговой площадки стран – участников ШОС будет способствовать развитию перевозок в направлении Казах­стана, Центральной Азии, стран Персидского залива, Турции и Европы.

АО «KTZ Express» планирует участие в терминальной деятельности портов в Клайпеде (Литва), Бендер-Аббасе (Иран) и Бомбее (Индия).

– Немаловажен тот факт, что мы уже начали осуществлять перевозки из Европы в Китай. Серьезный интерес проявляют потенциальные клиенты. Участвуем в тендерах, заключаем контракты напрямую с китайскими муниципалитетами для осуществления контейнерных перевозок. Так, за последние 5 лет количество контейнерных поездов увеличилось в 15 раз. В текущем году планируем повысить этот показатель еще вдвое, – уточнил глава компании.

Санжар Елюбаев проинформировал также о предлагаемых компанией логис­тических продуктах. К примеру, впервые внедрены мультимодальные перевозки по системе «Rail-Air», – так называемая транс­портировка железнодорожным транспортом под таможенным сопровождением напрямую в аэропорт, и далее – авиатранспортом. В этом направлении уже реализуются пилотные проекты.

Наличие собственного парка изотермических контейнеров и дальнейшее логис­тическое и технологическое усовершенствование услуг контейнерных перевозок способствуют значительному увеличению объемов грузопотоков по маршруту Китай – Европа через территорию Казахстана.

– Принимая решения по снятию физических и не физических барьеров, мы уже видим, что наша инфраструктура может обеспечить потенциальные объемы, которые пойдут из КНР в Европу, страны Азиатско-Тихоокеанского региона и обратно, что играет значительную роль в использовании как контейнерного парка, так и парка вагонов, – прокомментировал президент АО «KTZ Express».

Отвечая на вопросы журналистов, Санжар Елюбаев остановился на отгрузках в направлении Ирана по железной дороге. По его словам, потенциал их велик, в этих портах, с учетом выхода на Индию, может быть консолидировано порядка 2–3 млн тонн грузов. С вводом в строй железнодорожного перехода между Казахстаном, Туркменистаном и Ираном активно прорабатываются вопросы его загрузки.

Глава «KTZ Express» рассказал и о развитии Великого шелкового пути на евразийском пространстве. Этот проект закреплен во всех государственных программах, которые синхронизированы с программой КНР по построению экономического пояса Шелкового пути.

– Древний Шелковый путь, который мы сейчас возрождаем, представляет собой самый оптимальный маршрут для транспортировки грузов из Китая в Европу и обратно с очень широкими ответвлениями как на север, так и на юг, – заметил спикер.

В целом принимаемые компанией меры по развитию транспортно-логистической инфраструктуры создают благоприятные условия для использования транзитного потенциала страны и дальнейшего экономического роста.



