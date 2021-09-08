​Рассказ о родной стране

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Мария Шило, Костанайская область

Общеказахстанский диктант «Тәуелсіздік – басты құндылығымыз!» писали жители всего региона – от мала до велика. Каждый желающий мог проверить себя на знание казахского языка. Больше всего было студентов, которые трудились офлайн – в университетах и колледжах области. Люди постарше могли присоединиться к участию в библиотеках, в областном центре обучения языкам «Тілдарын». Но многие писали диктант онлайн, прямо из дома. С трансляцией проблем не было, а текст диктанта читали профессиональные преподаватели-филологи.

Организаторами диктанта в области стали управления внут­ренней политики, по развитию языков и КГУ «Қоғамдық келісім». Главный специалист УВП Аймекен Сабыржанова говорит, что подобные диктанты проходят ежегодно в рамках рес­публиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала».

В этот раз диктант посвящен юбилею Независимости. Главная цель мероприятия – дать возможность людям использовать государственный язык как инструмент межэтнического общения, проверить уровень владения казахским языком, грамотность письма. Как подчеркивает Аймекен Сабыржанова, диктант – не конкурс, здесь нет победителей и проигравших. Управление внутренней политики области сейчас анализирует данные по участникам диктанта, до 13 сентября они будут переданы на республиканский уровень, и у людей будет возможность проверить, как они справились.

– Скорее всего, я написала хорошо, – улыбается Анель Пимичева, костанайская студентка и волонтер республиканского движения «Жаңғыру жолы», координатор волонтерского направления «Білім», активная участница молодежного крыла костанайского татаро-башкирского центра «Дуслык» АНК.

Несмотря на то что казахский не является для нее родным, Анель учит язык с детства, окончила школу с государственным языком обучения, в старших классах даже становилась победителем республиканской олимпиады по казахскому языку. Девушка не раз принимала участие в таких общереспубликанских диктантах. Говорит, что в текущем году в тексте рассказывалось о Казахстане, становлении Независимости, сложных годах, которые страна преодолела, определив свой путь. Поэтому писать было особенно интересно. 

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