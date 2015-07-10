«Расскажу о своем отце»
Свежий выпуск
Надия ШАРИПОВА, народная артистка КазССР, профессор
Отец родился в декабре 1912 года в Баянауле Павлодарской области. После окончания в 1937 году Семипалатинского экономического техникума его по комсомольской путевке направили на учебу сначала в Воронежский торгово-товароведный институт. Затем – в Харьковский институт советской торговли, через полгода после окончания которого он был призван в армию. Демобилизовавшись в 1937 году, отец перешел на комсомольскую работу. Сначала был инструктором отдела пропаганды ЦК ЛКСМ Казахстана, затем заведующим комсомольским отделом, далее заместителем директора Республиканской школы пропагандистов при ЦК КП(б) Казахстана.
В феврале 1939 года его вновь призвали в армию, назначив старшим преподавателем истории ВКП(б) Военно-политического училища в Минске, а затем перевели в только что созданное тогда Военно-инженерное училище в городе Борисове, что в Белоруссии. Там, на западной границе Родины, его и застала война. Вскоре училище было эвакуировано в Архангельск, а отца направили в распоряжение 456-го авиаполка, который базировался на станции Обозерская. Прослужив год, отец пишет рапорт с просьбой отправить его на Сталинградский фронт. Так, от стен легендарной волжской твердыни в составе политуправления (он был агитатором и лектором) 57-й, 68-й, 5-й армий Сталинградского, Северо-Западного, Западного, 3-го Белорусского фронтов начался его боевой путь к Победе. Война закончилась для него в 1944 году в боях за освобождение города Вильнюса. Советские войска окружили немецкую группировку, но фашисты отчаянно сопротивлялись. Там в костеле св. Анны от пули фашистского снайпера погиб боевой товарищ отца полковник Мухамедов, а сам отец был тяжело ранен. Долго лечился в военном госпитале. День Победы Серкбай Бейсембаевич встретил в Ташкенте, где был на сборах от 32-й алма-атинской запасной стрелковой дивизии. За боевые заслуги он был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу».
В июле 1946 года отец в звании подполковника был демобилизован и вновь, как до войны, начал работать в Республиканской высшей партийной школе заместителем директора. Через 2 года поступил в аспирантуру общественных наук при ЦК ВКП(б), по окончании которой успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Работал завкафедрой истории КПСС, проректором Казахского государственного университета им. С. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби), заместителем министра высшего образования, завотделом науки и культуры ЦК Компартии Казахстана. Более 25 лет проработал директором Института истории партии. Впоследствии отец защитил и докторскую диссертацию, стал доктором исторических наук, профессором. По достоинству был оценен и его вклад в науку Казахстана – отец избирался членом-корреспондентом, а затем академиком Академии наук Казахской ССР. Рядом с боевыми орденами и медалями его грудь украсили еще и 7 мирных наград. Он избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, кандидатом в члены, затем и членом ЦК Компартии Казахстана.
Мы, его дети, рады, что память о нашем отце жива – его именем названа одна из улиц Алматы, на доме, где жил, висит мемориальная доска, в юбилейные даты, посвященные его 90- и 100-летию были выпущены книги о нем. На родине отца в Баянауле в музее им. К. Сатпаева есть большая экспозиция, посвященная ему. Недавно по просьбе руководства музея мы пополнили стенды музея новыми материалами.
Все эти годы до последних дней папы с ним была наша мама Рабига Жангирова, верная подруга, известный в республике государственный и общественный деятель. В годы войны она возглавляла женское движение в Казахстане, будучи зав. женским отделом ЦК Компартии Казахстана. Мама ушла из жизни через год после кончины папы. В нынешнем году ей исполнилось бы 100 лет. Наши родители были для нас примером во всем, и сегодня мы стараемся жить по их жизненным принципам и учим этому своих детей.