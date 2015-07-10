«Расскажу о своем отце»

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Надия ШАРИПОВА, народная артистка КазССР, профессор
Отец родился в декабре 1912 года в Баянауле Павлодарской области. После окончания в 1937 году Семипалатинского экономического техникума его по комсомольской путевке направили на учебу сначала в Воронежский торгово-товароведный институт. Затем – в Харьковский институт советской торговли, через полгода после окончания которого он был призван в армию. Демобилизовавшись в 1937 году, отец перешел на комсомольскую работу. Сначала был инструктором отдела пропаганды ЦК ЛКСМ Казахстана, затем заведующим комсомольским отделом, далее заместителем директора Республиканской школы пропагандистов при ЦК КП(б) Казахстана.
В феврале 1939 года его вновь призвали в армию, назначив старшим преподавателем истории ВКП(б) Военно-политического училища в Минске, а затем перевели в только что созданное тогда Военно-инженерное училище в городе Борисове, что в Белоруссии. Там, на западной границе Родины, его и застала вой­на. Вскоре училище было эвакуировано в Архангельск, а отца направили в распоряжение 456-го авиаполка, который базировался на станции Обозерская. Прослужив год, отец пишет рапорт с просьбой отправить его на Сталинградский фронт. Так, от стен легендарной волжской твердыни в составе политуправления (он был агитатором и лектором) 57-й, 68-й, 5-й армий Сталинградского, Северо-Западного, Западного, 3-го Белорусского фронтов начался его боевой путь к Победе. Война закончилась для него в 1944 году в боях за освобождение города Вильнюса. Советские войска окружили немецкую группировку, но фашисты отчаянно сопротивлялись. Там в костеле св. Анны от пули фашистского снайпера погиб боевой товарищ отца полковник Мухамедов, а сам отец был тяжело ранен. Долго лечился в военном госпитале. День Победы Серкбай Бейсембаевич встретил в Ташкенте, где был на сборах от 32-й алма-атинской запасной стрелковой дивизии. За боевые заслуги он был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу».
В июле 1946 года отец в звании подполковника был демобилизован и вновь, как до войны, начал работать в Республиканской высшей партийной школе заместителем директора. Через 2 года поступил в аспирантуру общественных наук при ЦК ВКП(б), по окончании которой успешно защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Работал завкафедрой истории КПСС, прорек­тором Казахского государственного университета им. С. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби), заместителем министра высшего образования, завотделом науки и культуры ЦК Компартии Казахстана. Более 25 лет проработал директором Института истории партии. Впоследствии отец защитил и докторскую диссертацию, стал доктором исторических наук, профессором. По достоинству был оценен и его вклад в науку Казахстана – отец избирался членом-корреспондентом, а затем академиком Академии наук Казахской ССР. Рядом с боевыми орденами и медалями его грудь украсили еще и 7 мирных наград. Он избирался депутатом Верховного Совета Казахской ССР, кандидатом в члены, затем и членом ЦК Компартии Казахстана.
Мы, его дети, рады, что память о нашем отце жива – его именем названа одна из улиц Алматы, на доме, где жил, висит мемориальная доска, в юбилейные даты, посвященные его 90- и 100-летию были выпущены книги о нем. На родине отца в Баянауле в музее им. К. Сатпаева есть большая экспозиция, посвященная ему. Недавно по просьбе руководства музея мы пополнили стенды музея новыми материалами.
Все эти годы до последних дней папы с ним была наша мама Рабига Жангирова, верная подруга, известный в республике государственный и общественный деятель. В годы войны она возглавляла женское движение в Казахстане, будучи зав. женским отделом ЦК Компартии Казахстана. Мама ушла из жизни через год после кончины папы. В нынешнем году ей исполнилось бы 100 лет. Наши родители были для нас примером во всем, и сегодня мы стараемся жить по их жизненным принципам и учим этому своих детей.

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