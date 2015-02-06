Рассказывая жизнь…

804
Зарина НОКРАБЕКОВА
День рождения писателя – 29 января. «Необъяснимо нежный: А. П. Чехов в русской живописи» – так называлось посвященное юбилею мероприятие, организованное литературным клубом Национальной картинной галереи «Астана». Вниманию любителей литературы была предложена выставка книг Чехова, фотоальбомы, рассказывающие о творчестве прозаика, репродукции его портретов, которые писали выдающиеся русские художники: Исаак Левитан, Валентин Серов, Осип Браза, Николай Чехов. Кроме того, можно было увидеть отрывки из кинофильмов, экранных версий бессмертных творений Чехова.
– Наша цель – ознакомить как можно больше читателей с жизнью и творчеством великих писателей. Именно этому посвящены «Уроки искусства», которые проводит литературный клуб, – рассказывает заведующая отделом обслуживания посетителей Татьяна Шевченко. – Герои Чехова узнаваемы и оттого понятны и близки каждому. Он рассказывает жизнь, обнажая ее острые проблемы, показывая человека «изнутри».
В гостях у литературного клуба побывали студенты столичного колледжа менеджмента и бизнеса, учащиеся старших классов школ Астаны, студенты вузов. Айгулим Багилова – студентка 3-го курса, будущий дизайнер. Произведения Чехова любит со школы. По словам девушки, в них можно увидеть жизнь, какая она есть, без прикрас.
– Особенно мне нравится «Вишневый сад». Когда-то, читая его, не могла удержать слез, – говорит Айгулим.
Человеческие недостатки и пороки, непростые судьбы, настоящие драмы и непридуманные истории, умело описанные Мастером слова, более ста лет заставляют смеяться и плакать, думать, притягивают новых читателей. Не стало исключением и нынешнее поколение молодых книголюбов.

Популярное

Все
Целостный, понятный, исторически значимый документ
Мир посредством диалога
«Дружба, о которой песни мы поем...»
Астана принимает Кубок Дэвиса
Большие возможности и востребованный потенциал
Безопасность, здоровье, образование
Обеспечивая практическую направленность реформ
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Для достижения взаимовыгодных результатов
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
Перестановки в полиции Шымкента
Крепнет птицепром
Значимость достоверного слова
Сегодня в Италии открываются XXV зимние Олимпийские игры
Пусть дети чаще берут в руки книгу, а не телефон
Токарь по призванию, скульптор – в душе
Новый этап конституционных реформ
Кошкина любовь
Депутаты Казахстана и Беларуси усилят сотрудничество по вопросам ИИ и цифровизации
Что меняется в архитектуре государства и что это дает человеку?
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Притяжение Земли
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Аплодисменты, аплодисменты…
YouTube начал удалять низкокачественный ИИ контент
Курьеров обманывали в Уральске
«Я бы расплакалась от такого внимания»: учитель из Алматы – о поздравлении Президента
Самая большая ценность
Суд предков и миллион грехов против одного подвига
Ориентир для настоящего и будущего
Госзакупки без «гонки на дно»
Дали служебное жилье
Турпоток из Казахстана в Китай стремительно растет
Будет построена объездная дорога
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]