Рассказывая жизнь… 804 Зарина НОКРАБЕКОВА

День рождения писателя – 29 января. «Необъяснимо нежный: А. П. Чехов в русской живописи» – так называлось посвященное юбилею мероприятие, организованное литературным клубом Национальной картинной галереи «Астана». Вниманию любителей литературы была предложена выставка книг Чехова, фотоальбомы, рассказывающие о творчестве прозаика, репродукции его портретов, которые писали выдающиеся русские художники: Исаак Левитан, Валентин Серов, Осип Браза, Николай Чехов. Кроме того, можно было увидеть отрывки из кинофильмов, экранных версий бессмертных творений Чехова.

– Наша цель – ознакомить как можно больше читателей с жизнью и творчеством великих писателей. Именно этому посвящены «Уроки искусства», которые проводит литературный клуб, – рассказывает заведующая отделом обслуживания посетителей Татьяна Шевченко. – Герои Чехова узнаваемы и оттого понятны и близки каждому. Он рассказывает жизнь, обнажая ее острые проблемы, показывая человека «изнутри».

В гостях у литературного клуба побывали студенты столичного колледжа менеджмента и бизнеса, учащиеся старших классов школ Астаны, студенты вузов. Айгулим Багилова – студентка 3-го курса, будущий дизайнер. Произведения Чехова любит со школы. По словам девушки, в них можно увидеть жизнь, какая она есть, без прикрас.

– Особенно мне нравится «Вишневый сад». Когда-то, читая его, не могла удержать слез, – говорит Айгулим.

Человеческие недостатки и пороки, непростые судьбы, настоящие драмы и непридуманные истории, умело описанные Мастером слова, более ста лет заставляют смеяться и плакать, думать, притягивают новых читателей. Не стало исключением и нынешнее поколение молодых книголюбов.



