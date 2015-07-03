Рассказывают архивы Свежий выпуск 443 Татьяна БЕК

Это совместный проект Нацио­нального архива РК и Историко-культурного центра Первого Президента Республики Казах­стан (г. Темиртау). На вернисаже присутствовали государственные и общественные деятели, историки, архивисты, общественность и гости столицы.

Одна из задач выставки – на документальной основе представить начало пути Лидера нации, рассказать о его трудовой деятельности в Темиртау. В экспозиции размещены личные вещи Главы государства – зачетная книжка студента, табель успеваемости, автобиография, также можно ознакомиться с отзывами о Нурсултане Назарбаеве, видео-, фотоматериалами.

Материалы темиртауского Историко-культурного центра Первого Президента РК позволяют лучше понять, как формировались характер, лидерские качества Нурсултана Абишевича, которые в дальнейшем помогли ему сыграть ведущую роль в становлении государственности, успешном проведении политических и социально-экономических реформ, а также в обеспечении мира и согласия, безопасности в стране.

Материалы Национального архива иллюстрируют много­гранную тему строительства и развития новой столицы Казахстана как символа успеха, процветания и стремления Казахстана в будущее. На витринах и стендах размещены документы, относящиеся к периоду переноса столицы, ее переименования, ряд документальных экспонатов раскрывают роль Первого Президента в создании нового города, его внимание к преобразованиям в Астане. Также в экспозиции использованы снимки из личного фонда известного казахстанского фотографа Владимира Курилова.

Выставка «Елбасы – елімнің тірегі, Астана – елімнің жүрегі» будет работать до конца августа.



