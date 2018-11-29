​Рассказывают документы

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Марина Михайлова

Книжная выставка «Елбасы» состоит из 6 разделов, последовательно рассказывающих о Первом Президенте Респуб­лики Казахстан. Всего представлено более 3 тыс. изданий на казахском, русском и иностранных языках из фонда Национальной библиотеки. Это труды самого Президента, изданные в разные годы, а также доклады, статьи, интервью, выступления, обращения, Послания, приветствия, поздравления Главы государства, книги, написанные о Лидере нации историками и писателями нашей страны и авторами из зарубежных стран.

Как уточнили сотрудники библиотеки, книжная выставка «Елбасы» экспонируется с 2015 года. Ее цель – показать историческую роль Первого Президента в становлении и развитии суверенного Казахстана, заслуги Главы государства в модернизации и преобразовании казахстанского общества. Состоялась презентация одноименной электронной библиотеки, созданной на основе базы данных о Первом Президенте страны, которая ведется в Национальной библиотеке с 1993-го. Она включает в себя более 16 тыс. библиографических данных о жизни и деятельности Главы государства.

Выставка музейных экспонатов Фонда Первого Президента РК демонстрирует подарки, преподнесенные Нурсултану Назарбаеву во время официальных визитов, праздничных мероприятий, в ходе рабочих поездок в регионы, посещений предприятий, школ, больниц и других объектов. Это книги, произведения живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, национальная посуда, эксклюзивные сувениры.

Так, на выставке можно увидеть вырезанную из камня богиню Артемис – подарок Президенту РК от делегации Турции. Макет храма Боробудур преподнесен Нурсултану Назарбаеву служителями храма в ходе официального визита Главы государства в Индонезию. Бронзовые часы и подсвечник ручной работы – подарок делегации Италии.

Бронзовая скульптура «Юноша с рукописью» – подарок по случаю празднования 1500-летнего юбилея Туркестана. Сувениры из хрусталя «Байтерек» и «Орел» пополнили коллекцию подарков Президента страны в день 10-летия Независимости республики.

– Эти выставки вызывают большой интерес у всех посетителей и гостей нашей библиотеки, в числе которых писатели, ученые, общественные деятели, а также студенты и школьники, – подчеркнула сотрудница НБ РК Айнагуль Нурсеитова.

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