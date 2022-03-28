Расследования в отношении 6 крупных оптовых поставщиков сжиженного газа в Казахстане завершены

О том, что сделано в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по выявлению ценовых сговоров на рынке газа, рассказала пресс-служба Президента РК, сообщает Kazpravda.kz.

"Поручаю Генеральной прокуратуре совместно с Агентством по защите конкуренции провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий", – поручил Президент РК на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране 5 января 2022 года.

Что сделано:

– Завершены расследования в отношении 6 крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа;

– Выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотребляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации;

– Вынесено судебное решение в отношении ТОО "Казахойл Актобе" (не вступило в силу) о наложении административного штрафа;

– Возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО "СНПС-Актобемунайгаз" и ТОО "СП КазГерМунай";

– Возбуждены уголовные дела в отношении ТОО "Petrosun" и ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод", материалы дела в отношении АО "НК КазМунайГаз" переданы в Агентство по финансовому мониторингу;

– Установлены факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа в действиях ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод";

– Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженным нефтяным газом, из них 89 – совместно с Генеральной прокуратурой;

– Установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка.

– Возбуждены административные дела в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий составила 92 млн тенге.