Рассмешили Несмеяну!

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Андрей Кратенко, Петропавловск

Ну и напичкали же шутками и прибаутками шутовской спектакль «Скоморохи против Несмеяны»
его создатели!

Веселье на сцене Северо-Казахстанского театра драмы им. Н. Погодина «заражает» зрительный зал буквально с первых секунд. И в продолжение всего действия публика, не переставая, хохочет и рукоплещет героям сказки о Емеле, волшебной щуке и царевне Несмеяне.

Создатели яркого шоу сделали сказочный сюжет невероятно озорным. Одна шутка цепляет другую, а в итоге возникает беспрерывный поток хохм и приколов.

Шутокомедия «Скоморохи против Несмеяны» получилась сразу из двух пьес современных авторов – Владислава Панфилова и Анны Богачевой. Исполняющий обязанности художественного руководителя театра, режиссер Тимур Каримжанов добавил юмора, и получилась искрометная потеха – на радость детям и родителям.

Не в первый раз Тимур Каримжанов радует североказахстанского зрителя интересными постановками. Он не боится отойти от привычных рамок и прибегнуть к экспериментам. Каждый его спектакль запоминается надолго, как, например, фантазия по мотивам феерии Александра Грина «Алые паруса». Тимур Каримжанов назвал ее «А_Soul (Ассоль)», а место действия перенес на… Арал. Никто не ожидал, что Зурбаган Грина может стоять в пустыне.

С любовью к сказке поработали над спектаклем «Скоморохи против Несмеяны» художник Татьяна Таныгина и композитор Давид Литвинов. Дали жару и актеры, причем разных поколений. На сцене все в движении, и порой кажется, что даже реквизит смеется. И пусть Несмеяна много плачет, она рыдает весело – буквально заливает сцену ручьями.

Сотни детей посетили Погодинский театр в дни каникул, и все были в восторге. Сказка получилась похожей на мульт­фильм.

Шестилетний Саша пришел в театр вместе с мамой, он не усидел на месте, когда со сцены полетели мыльные пузыри. Семилетней Арине больше всего понравилось платье Несмеяны. «Было очень весело, – сказала она. – Мы с мамой обязательно придем в театр еще раз».

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