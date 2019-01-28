​Рассмотрен проект «дорожной карты»

В Үкімет Үйі под председательством Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева состоялось рабочее совещание по вопросам исполнения поручений Главы государства, озвученных 23 января в ходе церемонии открытия Года молодежи.

На совещании был рассмотрен проект соответствующей «дорожной карты», нацеленной на создание условий для реализации и развития потенциала молодежи, повышения уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни.

Представлены подходы Министерства общественного развития по использованию действенных инструментов, рассчитанных на обеспечение потребностей молодых казахстанцев в доступном и качественном образовании, трудовой занятости, жилье, а также мер поддержки молодой семьи.