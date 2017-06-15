​Рассмотрен проект стратегии

В Үкімет Үйі состоялась встреча Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева с вице-президентом Азиатского банка развития Венчаем Жангом. Ключевой темой обсуждения стал проект новой Страновой стратегии парт­нерства АБР для Казахстана на 2017–2021 годы.

В ходе встречи рассмотрены приоритетные направления проекта стратегии, среди которых укрепление финансового сектора, повышение конкурентоспособности и продолжение диверсификации экономики в целях устойчивого роста и создания новых рабочих мест, поддержка инвестиций в инфраструктуру, развитие предпринимательства и привлечение частного капитала. Также были обсуждены вопросы дерегулирования системы здравоохранения, развития сельских территорий, изменения климата, сотрудничества в области туризма и энергетики.

Вице-президент Азиатского банка развития Венчай Жанг отметил, что по завершении выставки «ЭКСПО-2017» в сентябре в Алматы планируется открытие регионального центра знаний, на базе которого будут проводиться исследования, а также оказываться содействие в развитии институционального потенциала в Казахстане.