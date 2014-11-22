Политика Рассмотрены аспекты взаимодействия Казахстана и Польши в сельскохозяйственной отрасли

Вчера первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев встретился с заместителем Премьер-Министра – министром экономики Польши Янушем Пехочиньски, прибывшим в Астану для участия в заседании казахстанско-польской межправительственной комиссии, Kazpravda.kz.



Как сообщила пресс-служба главы Правительства, в ходе беседы обсужден широкий круг вопросов двустороннего торгово-экономического сотрудничества. В частности, рассмотрены аспекты взаимодействия Казахстана и Польши в сельскохозяйственной отрасли, инвестиционной и технологической сферах, межрегиональном сотрудничестве.



Стороны подчеркнули важность дальнейшего укрепления двусторонних деловых связей и высказались за углубление партнерства по всему спектру казахстанско-польского взаимодействия.