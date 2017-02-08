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Рассмотрены кадровые вопросы
Ольга Львова, Астана
Также на заседании были обсуждены вопросы сменяемости судей и повышения качественного состава судейского корпуса. Кроме того, состоялось подведение итогов конкурса на занятие вакантных должностей председателей и судей районных, областных и приравненных к ним судов, ранее объявленного Советом.
Как сообщили в аппарате ВСС, на заседании присутствовали представители общественности – Союза юристов, Академии правосудия при Верховном суде. По итогам заседания приняты соответствующие решения и рекомендации.