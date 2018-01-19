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Рассмотреть возможности друг друга
Дэниел Рунде, директор по проектам Центра стратегических и международных исследований

Географическое расположение Казахстана в самом сердце Евразии – это одновременно и его преимущество, и слабая сторона. Однако ваша страна сумела сделать так, что выгоды объективно перевешивают. Например, инициатива «Один пояс, один путь», в которой Казахстан можно образно назвать пряжкой, поскольку большинство проектов сконцентрированы именно на нем. Поэтому США должны развивать более углубленное партнерство и сотрудничество с Казахстаном – с этой точки зрения для нас очень важно, что Президент Нурсултан Назарбаев приехал в США. В течение последних нескольких лет, когда администрацию возглавляли Клинтон, Буш, Обама, наблюдалось растущее партнерство между США и Казахстаном. Но нам необходимо углубленное стратегическое сотрудничество, нацеленное на долгосрочную перс­пективу. Визит казахстанского Лидера показал, что Казахстан придерживается такого же мнения.

У нас есть много общих направлений, которые стоит развивать. Например, необходимо прямое авиасообщение между США и Казахстаном, чтобы наши бизнесмены и просто граждане могли пользоваться всеми возможностями сотрудничества. А их в Казах­стане множество – в металлургии, сельском хозяйстве, энергетике, в сфере науки и высоких технологий, образовании и здравоохранении. Если рассматривать Казахстан в более широком контексте, то тут очевидна его высокая роль в развитии центральноазиатских торгово-экономических отношений, в том числе как активного участника инициативы «Один пояс, один путь».

Сфера безопасности, дипломатических взаимоотношений также крайне важна. Казахстан находится между Китаем и Россией и у него очень крепкие связи с обоими этими государствами. США также хотят быть партнером Казахстана.

Казахстан замечательная страна, и я там был очень много раз. Я восхищен этой республикой и считаю, что мы можем взаимодействовать гораздо глубже. Если говорить о конкретных действиях, которые наши государства должны предпринять, чтобы развивать это партнерство на практике, то, я считаю, мы должны рассмотреть вопрос заключения соглашения о свободной торговле. США должны помогать Казахстану реализовывать свои планы в сфере науки и новых технологий. Крупнейшие американские компании понимают, что у вас есть огромные возможности, но наша задача состоит в том, чтобы рассказать об этом также среднему и малому бизнесу. Нам нужны более глубокие связи между людьми, чтобы как можно больше представителей бизнеса посещали Казахстан. Тогда они смогут воочию увидеть весь ваш потенциал.

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