Расставить точки над «i»

Решение об установлении семилетнего срока президента – важный шаг на пути построения демократического общества. В статье 91 Основного закона говорится о неизменности такого нововведения.

С высоты жизненного и профессионального опыта отмечу одну важную деталь – нынешний Глава государства понял, что пришло время решать вопрос с неопределенностью, пора ставить точки над «i». Следует понимать, что незаменимых людей не бывает. Этот тезис должен быть основополагающим. При этом важно, чтобы новые кандидаты привносили новые идеи и решения для улучшения жизни казахстанцев, иначе все старое будет казаться единственным и незаменимым.

Однократный семилетний срок готовит оппозицию к борьбе, которая должна продемонстрировать ее состоятельность. Не менее важная составляющая – командная работа. Президент заступает к власти со своими людьми и с ними же покидает пост. И вот здесь возникает риск по расшатыванию устоев государства. Этого быть не должно, поэтому следует создать этакий костяк грамотных управленцев, чтущих самые лучшие традиции госуправления. Сильный госаппарат – залог спокойствия населения.

Семь лет – это большой и достаточный срок. В США, к примеру, дается четыре года для того, чтобы новый кандидат мог реализовать амбициозные идеи. Многие спрашивают, почему именно семь лет? Кто-то ищет в этом сакральный контекст. Я же считаю, что, скорее всего, это обусловлено личным решением Главы государства. Здесь важно другое. Главное, чтобы установленные сроки действительно были неизменными, иначе будем наступать на одни и те же грабли.