​Расставлены акценты

В своей приветственной речи к участникам научного форума Гульшара Абдыкаликова подчеркнула тесную связь поэзии Жамбыла Жабаева с жизнью и историей казахского народа, отметила созвучность основных мыслей его произведений с общенациональной патриотической идеей «Мәңгілік Ел», выдвинутой Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым.

В работе симпозиума приняли участие представители государственных органов, известные ученые-филологи страны, а также исследователи из России, Грузии, Кыргызстана. Вниманию международной научной общественности были представлены доклады: «Вечная фигура истории», «Героическая поэзия: взгляд из России», «Шота Руставели в поэзии Жамбыла» и др. По окончании научного симпозиума Государственный секретарь посетила офис Всемирной ассоциации казахов. В ходе встречи были обсуждены вопросы нынешней деятельности ВАК и актуальные проблемы казахских диаспор, находящихся за рубежом.

По итогам встречи Государственный секретарь дала ряд конкретных поручений вице-министру культуры и спорта Галыму Ахмедьярову и заместителю председателя Комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства здравоохранения и социального развития Аслану Каржаубаеву.

– Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев­ провел заседание Совета безо­пасности, на котором важное значение было уделено обсуж­дению вопросов миграции, – отметила Гульшара Абдыкаликова. – Нужно создавать условия для оралманов, которые изъявляют желание вернуться на родину. Особенно для тех, кто имеет хорошие знания и желание работать.

Госсекретарь пообещала рассмотреть все возможности по поддержке исследовательских работ, касающихся численности казахских диаспор и разъяснению миграционной политики Казахстана среди казахских диаспор в зарубежных странах.

По итогам визита Гульшарой Абдыкаликовой были даны конкретные поручения ряду государственных органов.