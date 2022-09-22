Свежий выпуск
Расставлены приоритеты
Дастан Куттыбаев

В Минздраве намерены законодательно урегулировать объединение финансовых потоков пакетов ГОБМП и ОСМС для упрощения администрирования средств и в целях их эффективного использования.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировала директор департамента координации ОСМС МЗ РК Гулжан Шайхыбекова.

Кроме того, для полноценного запуска добровольного медицинского страхования в условиях ОСМС будут определены направления медицинской помощи и перечни услуг для покрытия добровольным медицинским страхованием, а также законодательно закреплено и реализовано вмененное медицинское страхование иностранцев – трудовых мигрантов и иностранных студентов.

– Для расширения охвата незастрахованного населения системой ОСМС с 5 сентября 2022 года вступили в силу поправки в закон, предоставляющие альтернативный механизм вхождения в систему самостоятельных плательщиков путем оплаты взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед и аннулированием задолженностей за прошедшие месяцы. В настоящее время проводится активная разъяснительная работа, – подчеркнула Гулжан Шайхыбекова.

При этом, по ее словам, в акиматы направлено прог­нозное количество лиц, подлежащих охвату до конца года. По данным МЗ, оно составит порядка 300 тыс. человек.

– Также государственными органами проводятся мероприя­тия по формализации платформенной занятости, что позволит вовлечь в систему ОСМС до 500 тысяч человек, – отметила представитель Минздрава.

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айдын Ашуев в свою очередь уточнил, что сейчас за счет средств ОСМС люди могут получать медуслуги, которые раньше были доступны только платно. Так, за семь месяцев 2022 года фондом профинансировано 95 млн консультаций узких специа­листов и диагностических обследований, в том числе дорогостоящие обследования – КТ, МРТ, ПЭТ.

– Еще три года назад такая дорогостоящая диагностика была доступна бесплатно только отдельным категориям граждан, и по ней практически отсутствовали поставщики. Но частные клиники активно расширяют перечень медицинских услуг, вкладывая инвестиции в современное оборудование, сервисную часть, – подчеркнул он.

К слову, оплата медорганизациям за оказанные мед­услуги производится только после проведения мониторинга качества и объема медицинских услуг. По итогам работы в течение семи месяцев фондом выявлено более 882,6 тыс. дефектов на сумму 11,8 млрд тенге.

– Наибольшее количество дефектов выявлено у поставщиков, оказывающих консультативно-диагностические услуги. Зачастую­ на оплату было предъявлено необоснованно завышенное количество услуг, к примеру, оказали одну услугу, а предъя­вили на оплату три, – привел пример глава фонда.

Установлено также более 28 тыс. приписок на общую сумму к снятию 214,2 млн тенге.

Между тем фондом внедрен проактивный мониторинг, при котором к выявленным нарушениям не применяются штрафные санкции, а дается возможность устранить их в течение 45 дней. По итогам 2021 года поставщики воспользовались данной возможностью, и из выявленных 7 млрд тенге были устранены нарушения на сумму 5,3 млрд тенге.

Популярное

Все
Роман-откровение, роман-летопись, роман-потрясение... Это все – «Талтүс» Таласбека Асемкулова, произведение, не похожее ни на какое другое
Указ Президента Республики Казахстан
Без крестов и куполов, а то и без окон и дверей. Так сегодня выглядит большинство из сохранившихся до наших дней православных церквей
Идеалы современной эпохи
Сырец в цене
Мудрость святого Бекасыла
Богаты луком и томатами
Должная добросовестность
В историю распахнутая дверь
С точностью до зернышка
Повержен лидер Востока
Поединки с чемпионами Европы
Дыхание огня
«Бомба» в школе
С песней по стране
Символ благополучия и процветания
Расставлены приоритеты
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Указ Президента Республики Казахстан
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Переименование столицы Казахстана в Астану: депутаты маслихата поддержали предложение
Статью Президента Токаева опубликовал американский журнал The National Interest
ОПГ торговала несовершеннолетними: озвучены новые подробности громкого дела
Автомобильные номера в Казахстане теперь должны иметь специальные элементы
Указ Президента Республики Казахстан
Жители Темиртау рискуют остаться в холода без отопления
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Любовь к языку как путеводитель
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Лидеры стран ШОС провели неформальную беседу
Когда дадут отопление в Нур-Султане
Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 сентября
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 сентября
Инновационный путь Школы 21 века
Токаев: ШОС – самая успешная международная организация в мире
Скандальное интервью посла Украины в Казахстане прокомментировал Совет АНК
Отставку акима Туркестанской области прокомментировал Скляр
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Реформа строительной отрасли: что предлагают в Правительстве Казахстана
Казахстан готов ввести защитные меры против импорта алкоголя из ЕАЭС
Казахстанские специалисты выявили в архивах Венгрии документы, проливающие свет на малоизвестные страницы нашей истории
Тонкая красная нить инфоцыганства
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Казахстан определится с технологией строительства атомной электростанции в конце 2022 года – начале 2023-го
Найдены комплекс и надпись в честь Кутлуг Эльтерис-кагана
Убийство учительницы в Шымкенте: подозреваемого задержали спустя 2 месяца
Плохие дороги: причин не счесть
Барлыбек Сырттанов – автор первой казахской Конституции
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Новорожденного ребенка нашли в уличном туалете в Алматы – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила

Читайте также

Свежий выпуск
Гарантия сменяемости власти
Свежий выпуск
Расставить точки над «i»
Свежий выпуск
Стратегическое решение
Свежий выпуск
Четкий курс на демократизацию

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]