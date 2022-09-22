Расставлены приоритеты

В Минздраве намерены законодательно урегулировать объединение финансовых потоков пакетов ГОБМП и ОСМС для упрощения администрирования средств и в целях их эффективного использования.

Об этом на брифинге в СЦК проинформировала директор департамента координации ОСМС МЗ РК Гулжан Шайхыбекова.

Кроме того, для полноценного запуска добровольного медицинского страхования в условиях ОСМС будут определены направления медицинской помощи и перечни услуг для покрытия добровольным медицинским страхованием, а также законодательно закреплено и реализовано вмененное медицинское страхование иностранцев – трудовых мигрантов и иностранных студентов.

– Для расширения охвата незастрахованного населения системой ОСМС с 5 сентября 2022 года вступили в силу поправки в закон, предоставляющие альтернативный механизм вхождения в систему самостоятельных плательщиков путем оплаты взносов на ОСМС за 12 месяцев вперед и аннулированием задолженностей за прошедшие месяцы. В настоящее время проводится активная разъяснительная работа, – подчеркнула Гулжан Шайхыбекова.

При этом, по ее словам, в акиматы направлено прог­нозное количество лиц, подлежащих охвату до конца года. По данным МЗ, оно составит порядка 300 тыс. человек.

– Также государственными органами проводятся мероприя­тия по формализации платформенной занятости, что позволит вовлечь в систему ОСМС до 500 тысяч человек, – отметила представитель Минздрава.

Председатель правления Фонда социального медицинского страхования Айдын Ашуев в свою очередь уточнил, что сейчас за счет средств ОСМС люди могут получать медуслуги, которые раньше были доступны только платно. Так, за семь месяцев 2022 года фондом профинансировано 95 млн консультаций узких специа­листов и диагностических обследований, в том числе дорогостоящие обследования – КТ, МРТ, ПЭТ.

– Еще три года назад такая дорогостоящая диагностика была доступна бесплатно только отдельным категориям граждан, и по ней практически отсутствовали поставщики. Но частные клиники активно расширяют перечень медицинских услуг, вкладывая инвестиции в современное оборудование, сервисную часть, – подчеркнул он.

К слову, оплата медорганизациям за оказанные мед­услуги производится только после проведения мониторинга качества и объема медицинских услуг. По итогам работы в течение семи месяцев фондом выявлено более 882,6 тыс. дефектов на сумму 11,8 млрд тенге.

– Наибольшее количество дефектов выявлено у поставщиков, оказывающих консультативно-диагностические услуги. Зачастую­ на оплату было предъявлено необоснованно завышенное количество услуг, к примеру, оказали одну услугу, а предъя­вили на оплату три, – привел пример глава фонда.

Установлено также более 28 тыс. приписок на общую сумму к снятию 214,2 млн тенге.

Между тем фондом внедрен проактивный мониторинг, при котором к выявленным нарушениям не применяются штрафные санкции, а дается возможность устранить их в течение 45 дней. По итогам 2021 года поставщики воспользовались данной возможностью, и из выявленных 7 млрд тенге были устранены нарушения на сумму 5,3 млрд тенге.