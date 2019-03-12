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​Рассудит Лига чемпионов
Кошкарбек Тусипов

Всего 8 туров осталось до окончания сезона в английской Премьер-лиге, которая занимает сейчас 1-е место на планете по интересу к ней болельщиков. Основная борьба за чемпионство нынче развернулась между двумя клубами – «Манчестер сити» и «Ливерпулем», набравшими соответственно 74 и 73 очка и значительно опережающими ближайших преследователей – «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал» (61 и 60 очков).

В минувшие выходные оба лидера добились уверенных побед на своих полях. «Шейхи» из Манчестера в 30-м туре разгромили «Уотфорд» со счетом 3:1, а «мерсисайдцы» не менее уверенно обыграли «Бёрнли» – 4:2.

Во второй по зрелищности лиге мира – испанской Примере – все внимание приковано к мадридскому «Реалу», который, пожалуй, проводит один из худших сезонов в своей истории. «Королевский клуб» с позором был выбит из Лиги чемпионов голландским «Аяксом» (амстердамцы вначале уступили дома – 1:2, а потом взяли реванш на выезде – 4:1), вылетел из розыгрыша Кубка страны (проиграв самому непримиримому сопернику – «Барселоне» – по сумме двух встреч – 1:1 и 0:3) и навряд ли догонит в битве за чемпионство все ту же «Барселону».

При этом у каталонцев есть реальные возможности забрать все трофеи. В первенстве страны «Барса» идет на 1-м месте с 63 очками (у «Реала», который сейчас на 3-й строчке в чемпионате, – всего 51). В Лиге чемпионов в среду они продолжат противостояние с французским «Лионом», а 25 мая в 117-м розыгрыше Кубка Испании встретятся с «Валенсией».

Кстати, в чемпионате страны «Реал» опережает другой мадридский клуб – «Атлетико», у которого сейчас на счету 56 очков. Причем «матрасники», в отличие от «королевского клуба», также продолжают выступление, и в главном команд­ном первенстве Европы сегодня они проведут ответный матч против итальянского «Ювентуса».

«Ювентус»! Удивительный клуб из Турина, выступающий в третьей, самой интересной, лиге планеты. «Старая синьора», заполучив в свои ряды одного из самых талантливых футболистов планеты – португальца Криштиана Роналду, продолжает оставаться единственной дружиной, которая еще ни разу не уступила во внутреннем первенстве. А так как у нее нет равных в Италии, то сейчас они делают большую ставку на выигрыш Лиги чемпионов. Правда, завтра им необходимо совершить небольшой (а скорее всего, даже большой) подвиг и обыграть «Атлетико», которому они в первом поединке в Испании уступили со счетом 0:2.

Тем временем в самом первенстве Италии идет напряженная борьба за 2-е место в турнирной таблице. У «Ювентуса» сейчас 75 очков, у неаполитанского «Наполи» – 57, у «Милана» – 51 и у еще одного клуба из Милана – «Интера» – 50.

В Германии сейчас двоевластие. В середине сезона многие уже прочили чемпионство дорт­мундской «Боруссии», которая вначале выступала просто феноменально, но потом не выдержала темпа и позволила нагнать себя грозной мюнхенской «Баварии». Обе дружины сейчас имеют по 57 очков, в то время как у идущего третьим «Лейпцига» – всего 46.

А «Баварию» все же можно отметить. В субботу она на своем поле разгромила «Вольфсбург» – 6:0, а завтра на своем же стадионе в рамках Лиги чемпионов примет «Ливерпуль» (с которым в первом матче в Англии сгоняла ничейку – 0:0). В это же время дортмундцы в выходные дома обыграли «Штутгарт» – 3:1, зато в клубном первенстве Европы дважды уступили «Тоттенхэм Хотспур» – 0:3 и 0:1.

Пятый по силе дивизион Европы – французский. Здесь во внутреннем первенстве царит парижский «ПСЖ». После 26 туров «столичные принцы» набрали 71 очко. На 2-м месте идет «Лилль» с 57 баллами, а на 3-м – «Лион» с 50 очками.

И вот здесь другой парадокс – честь страны на международной арене более или менее поддерживает именно «Лион», который сегодня в Лиге чемпионов сыграет второй поединок с «Барселоной» (первый завершился ничьей – 0:0). А вот «ПСЖ» учудил, так учудил. В первой игре в главном первенстве континента парижане в гостях блестяще обыграли «Манчестер Юнайтед» – 2:0, а вот во второй столь же потрясающе на своем стадионе уступили – 1:3 – и вылетели из этого турнира.

Наверное, спонсоры теперь сильно задумываются о том, зачем же они тратят столько денег на «ПСЖ» (одна только историческая по сумме покупка за 222 млн евро бразильца Неймара чего стоит)?

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