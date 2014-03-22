Но главная программа – «Наурыз шашу» – прошла на центральной площади города, где установили 32 юрты (всего же в городе «выросло» 10 юрточных городков), в которых угощали гостей. К празднику в областном центре испекли 25 тыс. баурсаков, приготовили 12 тыс. порций плова и тысячу литров наурыз-коже.

Какой же праздник без веселья! И его было в достатке. Это и национальные игры, и состязания, в том числе конные, демонстрация силы и ловкости в «қошқар көтеру» и «жілік сындыру». Также прошли конкурс на лучший баурсак, разыграна лотерея, средства от которой направят дому ребенка, состоялись выступления коллективов художественной самодеятельности предприятий и организаций, ветеранских коллективов в театрализованном шоу, концерт с участием звезды казахстанской эстрады Кайрата Нуртаса.

Продолжением Наурыза стали сельскохозяйственная ярмарка товаропроизводителей области, легкоатлетический забег по возрастным группам, айтыс акынов, концертная программа профессиональных артистов и коллективов художественной самодеятельности. Завершил Наурыз праздничный фейерверк.

Сергей ГОРБУНОВ,

Павлодарская область