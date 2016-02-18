Рассылаемая информация о единовременных выплатах является фейком – ЕНПФ

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2026
Ксения Воронина
Фото с сайта macdigger.ru
ЕНПФ сообщает, что распространяемая посредством WhatsApp информация касательно получения единовременной выплаты при перечислении страховой части пенсии женщинами 1957–1966 года рождения и мужчинами 1953–1966 года рождения не соответствует действительности и вводит вкладчиков в заблуждение, передает Kazpravda.kz.

Как пояснили в ЕНПФ, в течение недели граждане получали рассылку через мессенджеры, а затем обращались в фонд по поводу указанных выплат.

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"Обращаем внимание на то, что пересылка подобных сообщений является распространением недостоверной информации, что влечет за собой санкции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан", – напоминает ЕНПФ.

Со своей стороны фонд разъясняет, кто имеет право на пенсионные выплаты.

Так, Закон Республики Казахстан "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан" определяет правовые и социальные основы пенсионного обеспечения граждан в Республике Казахстан, регламентирует участие государственных органов, физических и юридических лиц в реализации конституционного права граждан на пенсионное обеспечение.

Согласно положениям статьи 50 закона права физических лиц на пенсионные активы относятся к разряду вещных прав, предусмотренных законом, и могут быть использованы на исключительные цели, определенные законом, в том числе и на осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом перечень лиц, имеющих право на пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ), установлен положениями статьи 31 закона и является исчерпывающим.

Так, право на пенсионные выплаты за счет ОПВ, согласно положениям статьи 31 закона, имеют лица, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ:

1) при достижении пенсионного возраста:

мужчины по достижении 63 лет,
женщинам по достижении 58 лет,
с 1 января 2018 года – по достижении 58,5 лет;
с 1 января 2019 года – по достижении 59 лет;
с 1 января 2020 года – по достижении 59,5 лет;
с 1 января 2021 года – по достижении 60 лет;
с 1 января 2022 года – по достижении 60,5 лет;
с 1 января 2023 года – по достижении 61 года;
с 1 января 2024 года – по достижении 61,5 года;
с 1 января 2025 года – по достижении 62 лет;
с 1 января 2026 года – по достижении 62,5 лет;
с 1 января 2027 года – по достижении 63 лет.

2) при достаточности пенсионных накоплений для обеспечения выплаты не ниже размера минимальной пенсии при условии заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией:

мужчины по достижении 55 лет;
женщины по достижении 50 лет (с 1 марта 2016 года),
с 1 января 2018 года – 50,5 года;
с 1 января 2019 года – 51 года;
с 1 января 2020 года – 51,5 года;
с 1 января 2021 года – 52 лет;
с 1 января 2022 года – 52,5 года;
с 1 января 2023 года – 53 лет;
с 1 января 2024 года – 53,5 года;
с 1 января 2025 года – 54 лет;
с 1 января 2026 года – 54,5 года;
с 1 января 2027 года – 55 лет;

3) инвалиды первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно;

4) выехавшие на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцы и лица без гражданства, представившие документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие факт выезда.

Вместе с тем в случае смерти лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ за счет ОПВ, они наследуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Кроме того, в случае смерти получателя, а также лица, имеющего пенсионные накопления в ЕНПФ и не достигшего пенсионного возраста, его семье либо лицу, осуществившему погребение, ЕНПФ выплачивается единовременная выплата на погребение в пределах размера 52,4-кратного месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств.

"Таким образом, ЕНПФ не осуществляет пенсионные выплаты в случаях, не предусмотренных законодательством Республики Казахстан, в том числе единовременные (разовые) выплаты вкладчикам, за исключением вышеуказанных единовременных выплат на погребение", – заключили в фонде.

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