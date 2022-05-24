Рассылка о кредитной амнистии снова распространяется в Казнете

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявило о том, что в социальных сетях (TikTok, Instagram, Facebook) и мессенджерах (WhatsApp, Telegram) активно распространяется недостоверная информация о якобы объявленной «кредитной амнистии» и списании займов населению, сообщает Kazpravda.kz.

В частности, рассылается видеоролик от 2019 года с информацией трехлетней давности касательно постановления Правительства РК от 15 июля 2019 года «О некоторых вопросах использования средств на снижение долговой нагрузки граждан Республики Казахстан», принятого во исполнение Указа Главы государства от 26 июня 2019 года «О мерах по снижению долговой нагрузки граждан Республики Казахстан».

"В рамках данного Постановления помощь оказывалась с сентября 2019 года по апрель 2020 года. В результате, была проведена процедура списания задолженности для 577,7 тыс. граждан на общую сумму 120,5 млрд тенге. Постановление прекратило свое дейcтвие 13 декабря 2019 года и в настоящее время не имеет юридической силы. Данная инициатива являлась разовой", - пояснили в пресс-службе.

В Агентстве призвали граждан и средства массовой информации не доверять недостоверным сведениям и руководствоваться информацией исключительно из официальных и проверенных источников.