Общество
Рассылкой об обрушении осенью всей мировой экономики пугают казахстанцев
Пользователи Казнета делятся сообщением о том, что осенью с помощью кибератаки обрушится вся мировая экономика. Это неправда, заявляет Stopfake.kz.



Предсказание краха мировой экономики основано на отрывке выступления президента Всемирного экономического форума Клауса Шваба на Cyber Polygon 2020. Это ежегодное мероприятие представляет собой масштабные учения по кибербезопасности. Для участников разрабатывают сценарии гипотетических угроз, которые нужно быстро и эффективно устранить. Это вовсе не означает, что сценарий обязательно сбудется или его реализуют.

Для Cyber Polygon 2020 разработали сценарий, включающий в себя гипотетическую массивную кибератаку, повлекшую за собой полное отключение электричества. Необходимо знать, что делать в такой ситуации, однако на практике эти навыки могут никогда не пригодиться.

В этом году сценарий Cyber Polygon описывает атаку на цепочку поставок по всему миру. Само мероприятие прошло в форме онлайн-конференции, на которой специалисты из разных сфер делились своими идеями по устранению последствий подобного происшествия. Полная запись конференции уже доступна на сайте мероприятия. Из нее ясно, что разыгрываемые события выдуманные и они не являются тайными планами мирового правительства.

Таким образом, речь Клауса Шваба не предсказывает крах мировой экономики. Он произнес ее перед началом учений, посвященных гипотетической кибератаке, а вовсе не раскрывал некие зловещие планы.

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