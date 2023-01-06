Рассылку о квартирных ворах прокомментировали в полиции Астаны

По информации полицейских, распространяемое в соцсетях сообщение не соответствует действительности.

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В WhatsApp пользователи пересылают сообщение о парне и девушке, якобы совершивших серию квартирных краж. Автор текста советует не пускать пару в подъезд и сохранять бдительность. Эту рассылку опровергли в столичном Департаменте полиции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

«В мессенджере WhatsApp распространяется информация о якобы фактах краж из квартир, совершаемых 22-летней девушкой и парнем. Данное сообщение не соответствует действительности. Заявлений в отношении указанных лиц в полицию Астаны не поступало», — говорится в сообщении столичного ДП.

Полицейские также предупреждают об уголовной ответственности за распространение заведомо ложной информации согласно статье 274 УК РК.