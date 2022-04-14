Рассылку о распространении сибирской язвы прокомментировали в санэпидслужбе Туркестанской области

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области опровергли информацию относительно распространения сибирской язвы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области сообщает, что аудиозапись касательно сибирской язвы, распространяемая в последние дни через мессенджер WhatsApp, не соответствует действительности.

«Сибирская язва выявлена у двух жителей Тюлькубасского района Туркестанской области.

В настоящее время один из них находится на лечении в Акмолинской области, один – в Туркестанской области. Состояние пациентов стабильное, скоро их выпишут из больницы», – сообщили в ведомстве.

Ссылаясь на слова заразившихся сибирской язвой, в департаменте подчеркнули, что мясо больных животных было закуплено не в Туркестанской области, его привезли из Жамбылской.

Компетентные органы выясняют, где и у кого было куплено опасное мясо.

Департамент санитарно-эпидемиологического Туркестанской области призвал покупать мясо и мясную продукцию только в проверенных местах, а также не доверять аудиозаписям, распространяемым неизвестными.