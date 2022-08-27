Рассылку о помощи от "соцфонда имени К. Токаева" распространяют в Казнете

В социальных сетях распространяется информация о том, что 20 августа 2022 года был подписан некий указ о соцпомощи от «социального фонда имени К. Токаева». Согласно сообщению, эта помощь полагается учителям, медработникам и госслужащим. Эта информация является фейком. Социального фонда имени президента Казахстана не существует, поясняет Stopfake.kz.

В Казахстане есть общественный социальный фонд «Қазақстан халқына», который был создан по поручению президента РК, но не носит его имя. Этот фонд оказывает помощь казахстанцам, которые попали в очень сложное положение. И только после одобрения официальной заявки претендента на помощь, поданной через официальный сайт. Как правило, эта помощь поступает не в виде денег. Фонд оплачивает лечение, обучение, приобретение лекарственных средств.

Подобные сообщения — это уловки мошенников, способ получения персональных данных. Ранее казахстанцам звонили от имени сотрудников фонда «Қазақстан халқына» и обещали помощь. Эту информацию фонд опроверг на своем официальном сайте.

«Фонд «Қазақстан халқына» никакие денежные выплаты не производит. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Сотрудники фонда не просят предоставить СМС-код. Просим не передавать никакую информацию мошенникам и не сообщать полученные коды от 1414 третьим лицам.

Фонд также не осуществляет видео- и аудиозвонки посредством мессенджеров. Все заявки принимаются только через сайт qazaqstanhalqyna.kz (ссылка на сайт имеется в шапке профиля) и единый реестр благотворительных организаций atamekenim.kz, там же пользователь имеет возможность узнать статус своей заявки», — говорится на сайте фонда «Қазақстан халқына».

Указа о выплате социальной помощи от 20 августа 2022 года, о котором сказано в тексте рассылаемого сообщения, также не существует. На сайте Akorda.kz в разделе «Правовые акты» упоминаний о таком документе нет, заключил Stopfake.