Рассылку о создании единой мировой религии с десятью новыми заповедями распространяют в Казнете

Речь идет о конференции ООН по изменению климата СОР27, проходившей в этом году с 6 по 20 ноября в Шарм-эль-Шейхе. На нее, помимо глав государств и правительств, были приглашены лидеры основных мировых религий.

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В соцсетях появилось сообщение о том, что на климатическом форуме в Египте была создана единая религия с десятью новыми заповедями. Stopfake.kz поясняет, почему это неправда, передает Kazpravda.kz.

Речь идет о конференции ООН по изменению климата COP27. В этом году она проходила с 6 по 20 ноября в Шарм-эль-Шейхе. На нее, помимо глав государств и правительств, были приглашены лидеры основных мировых религий.

Во время этой конференции Межконфессиональный центр устойчивого развития (ICSD) организовал несколько своих мероприятий, на которых говорилось о том, как религиозные общины борются с климатическими проблемами. Также там были представлены и конкретные инициативы. Одной из них стал межрелигиозный призыв, озаглавленный «Десять универсальных принципов климатической справедливости», который поддержали ведущие религиозные лидеры основных религий мира.

«Мы не стремимся создать одну религию, а объединяем религиозные институты из многих различных конфессий в совместных действиях по защите Божьего творения», — сказано на сайте организации.

Целью этого объединения является стремление побудить духовенство учить и проповедовать об изменении климата.

Таким образом, утверждения о том, что в Египте была создана новая религия и новые заповеди, не соответствуют действительности.